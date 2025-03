SpaceX pronta al lancio di Fram2, la missione con quattro turisti attorno ai poli della Terra

video suggerito

A cura di Valeria Aiello

La navicella spaziale Dragon (a sinistra) e i quattro turisti che orbiteranno attorno ai poli della Terra nella missione Fram2 di SpaceX / Credit: SpaceX

SpaceX è pronta al lancio di Fram2, la missione spaziale privata con un equipaggio di quattro persone, tutte al loro primo volo spaziale, in orbita attorno ai poli della Terra: il decollo è previsto oggi, 31 marzo 2025, alle 21:46 ET dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center della NASA, in Florida (le 3:46 del 1 aprile in Italia).

A finanziare la missione, chiamata Fram2 in onore della nave norvegese utilizzata in importanti spedizioni nell’Artico e in Antartide del XX secolo, è il miliardario Chun Wang, un imprenditore maltese di origini cinesi specializzato in criptovalute. Insieme a Wang, che è il comandante di questa missione, ci sono tre esploratori polari, la regista norvegese Jannicke Mikkelsen, la ricercatrice di robotica tedesca Rabea Rogge e l’avventuriero australiano Eric Philips.

L’equipaggio viaggerà a bordo della capsula Dragon di SpaceX su un razzo Falcon 9, con un obiettivo unico nel suo genere: sorvolare per la prima volta le regioni polari della Terra, viaggiando in maniera perfettamente perpendicolare rispetto all’equatore. Qualcosa che nella storia dell’esplorazione spaziale non è mai avvenuto (la sola missione con equipaggio che finora si avvicinata di più ai poli terrestri è stata la sovietica Vostok 6, nel 1963, che tuttavia venne lanciata con un’inclinazione di 65 gradi).

Nessuno dei membri dell’equipaggio è, come detto, mai stato nello spazio. “Il mio percorso è stato plasmato dalla curiosità che dura da una vita e dal fascino di superare i limiti” ha affermato il miliardario durante una diretta su X, la piattaforma di proprietà del Ceo di SpaceX Elon Musk.

Dove vedere la diretta della missione Fram2

La diretta del lancio della missione Fram2 è trasmessa sul sito ufficiale di SpaceX e sul canale X di SpaceX: lo streaming inizierà circa un’ora prima del decollo, previsto alle 21:46 ET di oggi, 31 marzo 2025, dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center della NASA, in Florida, quando in Italia saranno le 3:46 ET del 1 aprile. Nella finestra di lancio, che durerà circa 4,5 ore, ci sono altre tre opportunità di partenza (alle 23:20 ora locale, seguite dalle 00:53 ET e dalle 02:26 ET di martedì 1 aprile. In caso di rinvio, ulteriori opportunità di lancio si apriranno nella serata del 1 aprile, sempre intorno alle 22 ora locale.

Obiettivo di Fram2 è il primo sorvolo delle regioni polari

Durante la missione Fram2, che durerà circa 4 giorni, l’equipaggio della navicella spaziale Dragon esplorerà la Terra da un’orbita polare, volando sopra i poli terrestri. Questo tipo di orbita non è stata mai direttamente percorsa da alcuna missione spaziale con equipaggio: neppure durante le missioni lunari del programma Apollo, i poli sono stati pienamente visibili agli astronauti, né la Stazione Spaziale Internazionale orbita vicino ai poli terrestri.

Finora, solo la missione sovietica Vostok 6, che nel 1963 portò la prima donna nello spazio (Valentina Tereškova), si è avvicinata di più ai poli, ma con un’inclinazione di 65 gradi, mentre la missione Fram2 punterà a un orientamento di 90 gradi, il che significa che percorrerà un’orbita perpendicolare rispetto all’equatore.

Durante la missione verranno condotti 22 esperimenti, tra cui l’esecuzione della prima radiografia nello spazio e la coltivazione di funghi in microgravità. “Con lo stesso spirito pionieristico dei primi esploratori polari, puntiamo a riportare nuovi dati e conoscenze per promuovere gli obiettivi a lungo termine dell'esplorazione spaziale” ha precisato Chun Wang che, insieme ai suoi compagni di viaggio, si è preparato per otto mesi in vista del sorvolo polare. L’addestramento ha previsto anche una spedizione nella natura selvaggia dell’Alaska, per simulare la vita in spazi ristretti e in condizioni difficili.

Una volta tornato sulla Terra, l'equipaggio tenterà di uscire dalla navicella spaziale senza ulteriore supporto medico, nell'ambito di uno studio volto ad aiutare i ricercatori a comprendere quanto bene gli astronauti riescano a svolgere compiti di base dopo un volo spaziale.

Sesta missione spaziale privata per SpaceX

Con la missione Fram2, SpaceX punta a salire a quota sei missioni spaziali private: le cinque completate finora includono tre missioni con Axiom Space verso la Stazione Spaziale Internazionale e altri due viaggi turistici unici, sempre nell’orbita terrestre. La prima di queste due missioni è stata la Inspiration4 nel 2021, seguita dalla Polaris Dawn del settembre 2024, che ha visto la prima passeggiata spaziale di civili.