Polaris Dawn SpaceX, il lancio della missione con la prima passeggiata spaziale di civili: le immagini Oggi, 10 settembre 2024, il lancio dell’audace e rischiosa missione con cui Elon Musk punta a completare la prima attività passeggiata spaziale di civili a circa 700 km dalla Terra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

Il lancio della missione Plaris Dawn di Space X, la missione con cui Elon Musk punta a completare la prima passeggiata spaziale di civili / Credit: SpaceX

Polaris Dawn di SpaceX, la missione con cui Elon Musk punta a completare la prima passeggiata spaziale di civili, è stata lanciata oggi, martedì 10 settembre 2024, dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center della NASA in Florida: la navicella spaziale Dragon che supporta l’audace e rischiosa missione, ha precedentemente portato gli astronauti della Crew-1 avanti e indietro dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e completato la Inspiration4, la prima missione interamente civile in orbita. Per il primo stadio del Falcon 9 si tratta invece del quarto volo, dopo il lancio della Crew-8 e due missioni di Starlink, prima del rientro e atterraggio al Just Read The Instructions, la nave drone con porto spaziale autonomo di stanza nell’Oceano Atlantico.

Il decollo è avvenuto alle 11.23 ora italiana (le 5:23 ora della Florida) come programmato, dopo la serie di rinvii a causa del maltempo, trasmesso in diretta streaming su X e sul sito di SpaceX. Durante la missione di più giorni in orbita, l’equipaggio di quattro persone – il comandante di missione Jared Isaacmanil, pilota di missione Kidd Poteet, la specialista di missione Sarah Gillis e la specialista di missione e ufficiale medico Anna Menon, cercheranno di raggiungere l’orbita terrestre più alta mai percorsa dai tempi del programma Apollo e puntano a completare la prima passeggiata spaziale di civili a circa 700 km dalla Terra, ovvero la prima attività extraveicolare (EVA) di astronauti commerciali, che indosseranno le tute EVA sviluppate da SpaceX.

L’equipaggio condurrà inoltre 36 studi di ricerca ed esperimenti progettati da 31 istituzioni allo scopo di conoscere di più della salute umana durante il volo. Previsto inoltre un test per le comunicazioni basate su laser Starlink nello spazio.