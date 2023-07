La Nasa apre la sua piattaforma di streaming, nasce la Netflix dell’esplorazione spaziale Il nuovo servizio di streaming dell’Agenzia Spaziale degli Stati Uniti sarà gratuito. Si potrà accedere attraverso un’app sia dai sistemi operativi Android che da iOS.

A cura di Valerio Berra

Nella prima puntata della nuova stagione di Futurama il buon Fry si fa bloccare su un sedile speciale, viene attaccato a una rastrelliera di barili di junk food e si immerge in una sessione intensiva di binge watching per guardare i 13.020 episodi dell’ultima stagione di Tutti i miei circuiti. Ora, quando inventeranno la sedia del binge watching, potrete passare mesi a guardare ogni singolo lancio organizzato dalla Nasa dal 1958, anno di fondazione della Agenzia Spaziale degli Stati Uniti.

La Nasa ha lanciato il lancio di Nasa+, una piattaforma di streaming tutta dedicata all’esplorazione spaziale. La presentazione ufficiale della Beta dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno. Secondo le prime informazioni fornite dall’agenzia, i servizi offerti dovrebbero essere tre: ci saranno le notizie più aggiornate in articolare sulla missione Artemis, si potranno seguire i lanci e le missioni in streaming ma soprattutto si potranno vedere tutti i materiali conservati negli archivi.

NASA | Il logo del nuovo servizio di streaming

Come funzionerà Nasa+

La Nasa sta lavorando a un servizio multipiattaforma gratuito. Nasa+ sarà raggiungibile da browser ma sarà anche un’app distribuita sia per i sistemi operativi Android che per iOS. Non solo. L’app si potrà anche scaricare con sistemi come Apple TV e Fire TV e quindi si potrà navigare anche dalle smart tv. A spiegare le motivazioni di questo progetto è Jeff Seaton, campo dell’ufficio stampa della Nasa.

“Modernizzare i nostri siti web principali dal punto di vista tecnologico e semplificare il modo in cui il pubblico interagisce con i nostri contenuti online sono i primi passi per rendere le informazioni della nostra agenzia più accessibili e sicure”.

Se però non volete aspettare il lancio di Nasa+ ci sono altre opzioni per ingozzarvi di contenuti dedicati all’esplorazione spaziale. Sul canale YouTube dell’agenzia spaziale ci sono due live streaming che trasmettono in diretta da anni. Uno è un collage di contenuti vecchi e nuovi che viene trasmesso dal 28 dicembre del 2018. L’altro invece, più recente, è uno streaming avviato dalle telecamere esterne della Stazione Spaziale Internazionale.