video suggerito

Perché il fondatore di Spotify sta investendo in tecnologie militari Con un investimento da 600 milioni di euro, il fondatore di Spotify Daniel Ek punta sulla start-up militare Helsing, oggi valutata 12 miliardi: al centro l’intelligenza artificiale per la difesa europea. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Intelligenza artificiale (IA) ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La società d’investimento di Daniel Ek, fondatore e CEO di Spotify, ha investito 600 milioni di euro in Helsing, una start-up tedesca specializzata in tecnologie militari basate sull’intelligenza artificiale. La valutazione dell’azienda, fondata nel 2021 a Monaco, sale così a 12 miliardi di euro, rendendola una delle start-up private più preziose d’Europa. L’operazione conferma il crescente interesse degli investitori per il settore della difesa high-tech, diventato un pilastro strategico nell’agenda industriale europea.

Nel 2024, gli investimenti di venture capital nella difesa europea hanno toccato un record storico, raggiungendo i 5,2 miliardi di dollari, secondo un recente rapporto del NATO Innovation Fund. Il settore — che comprende tecnologie per difesa, sicurezza e resilienza — è cresciuto del 30% in due anni, in netto contrasto con l’andamento del mercato VC (venture capital) nel suo complesso, che nello stesso periodo ha subito una flessione del 45%.

“Mentre l’Europa rafforza rapidamente le sue capacità di difesa in risposta alle sfide geopolitiche in continua evoluzione, c’è un urgente bisogno di investimenti in tecnologie avanzate, capaci di garantire l’autonomia strategica e la prontezza dell’Europa in materia di sicurezza", ha affermato Ek.

Ek scommette sulla difesa europea del futuro

L’accordo arriva in un momento di forte espansione per Helsing. L'azienda, che ha iniziato sviluppando software AI, ora progetta anche droni e jet autonomi. Prima Materia, la società di investimento fondata da Ek e da Shakil Khan, uno dei primi finanziatori di Spotify, aveva già investito nell’azienda nel 2021, prima dell’invasione russa dell’Ucraina. Una decisione che non era piaciuta a tutti, in molti avevano criticato Ek e di riflesso Spotify. “È inevitabile che qualcuno critichi questa scelta, e va bene così,” aveva dichiarato Ek. "Personalmente non me ne preoccupo. Preferisco concentrarmi su ciò che ritengo giusto, e sono assolutamente convinto che questo sia il passo corretto per l’Europa.”

Dai software alla produzione bellica: la nuova fase di crescita di Helsing

Helsing è stata fondata nel 2021 da Torsten Reil (ex imprenditore nel settore dei videogiochi), Gundbert Scherf (già funzionario del ministero della Difesa tedesco) e Niklas Köhler (ricercatore in intelligenza artificiale). L'azienda ha cominciato a produrre software basati sull’intelligenza artificiale capaci di analizzare grandi volumi di dati provenienti da sensori e sistemi d’arma sul campo per supportare in tempo reale le decisioni operative in ambito militare. Nel corso dell’ultimo anno però Helsing ha ampliato il proprio raggio d’azione avviando anche la produzione di droni da combattimento, sottomarini e jet autonomi.

La società ha anche annunciato che i nuovi capitali saranno investiti nel rafforzamento della “sovranità tecnologica” europea, attraverso il rilancio della produzione interna e dello sviluppo locale di tecnologie strategiche, come l’intelligenza artificiale.

I prossimi obiettivi di Helsing

Con l’ultimo round di finanziamento, Helsing ha raccolto complessivamente 1,37 miliardi di euro. Tra i suoi clienti ci sono diversi Paesi, come l’Ucraina, il Regno Unito, la Germania e la Svezia. L’azienda ha recentemente testato con successo un sistema di combattimento aereo autonomo e sta lavorando allo sviluppo di una flotta di sottomarini senza pilota per operazioni di sorveglianza.

Helsing ha dichiarato di non voler essere acquisita, punta invece a una futura quotazione in Borsa. L’obiettivo è chiaro: diventare il punto di riferimento europeo per l’intelligenza artificiale applicata alla difesa, combinando software e hardware per le guerre del futuro.