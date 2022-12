Nuovi problemi con Poste Italiane oggi, perché l’app Postepay e il sito non funzionano Oggi, 20 dicembre, l’app di Postepay ha cominciato a far registrare problemi di accesso. Al momento i codici di errore sono 504 e 502. Non è ancora chiaro quando il problema verrà risolto. I problemi sono stati rilevati anche con Bancoposta.

A cura di Valerio Berra

L’app di Postepay oggi, 20 dicembre, dalle 9.30 di questa mattina ha smesso di funzionare. Appena si prova ad accedere compaiono diversi codici di errore, i più diffusi nelle ultime ore sono 504 e 502. A volte, provando a entrare nell'app compare il messaggio di errore Err-0. il problema più diffuso riguarda l'accesso all'home banking. Tempismo non eccezionale, visto che questo periodo è quello in cui si concentrano i regali di Natale. Secondo alcune segnalazioni è difficile accedere anche al sito e a Bancoposta. Tra i commenti su Twitter c’è anche chi scrive: “Postepay vedi di funzionare, altrimenti la mia missione di regali all'ultimo minuto fallirà solo per colpa tua”.

I problemi sono confermati anche da DownDetector.it, il portale che attraverso le segnalazioni degli utenti tiene monitorato l’andamento dei servizi di diversi servizi online. Per l’app e il sito di Poste Italiane le segnalazioni sono cominciate verso le 9.45 e in poche ore sono arrivate allo stesso livello raggiunto il 15 dicembre scorso, quando avevano smesso di funzionare i servizi di Postepay e quelli di BancoPoste.

DOWNDETECTOR | Le segnalazioni per PostePay

Negli account ufficiali di Poste Italiane non c’è alcun riferimento al down delle loro piattaforme. Su Instagram e Twitter ci sono solo messaggi legati a campagne di comunicazione o di prevenzione dagli attacchi informatici. Per verificare lo stato dei servizi abbiamo provato a chiamare ancora una volta il servizio clienti.

Questa volta qualsiasi richiesta per sistemare l’accesso alla nostra app di Poste Italiane è stata deviata a un assistente digitale che ha provato a decifrare la nostra richiesta di aiuto. A un certo punto ha provato anche a passarci a un “collega umano” ma il cambio di linea è naufragato in una nuova chiamata senza risposta.