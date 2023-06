Libero Mail e Virgilio anche oggi in down: “Riapertura progressiva in corso” Il disservizio delle mail di Libero e Virgilio dovuto all’instabilità dell’infrastruttura in fase di risoluzione. Quando finiranno i problemi con la posta.

A cura di Valeria Aiello

Anche oggi, domenica 18 giugno 2023 i servizi di posta elettronica di Libero Mail e Virgilio Mail sono ancora in down. Un disagio enorme per gli utenti, di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, seguendo da vicino la vicenda, iniziata mercoledì 14 giugno e che ha negato l’accesso a decine di milioni di caselle di posta. Dopo l’ultimo commento di giovedì 15 giugno, in cui il provider ItaliaOnline aveva parlato di un problema emerso in seguito a “un intervento di manutenzione riguardante le caselle di posta di Libero Mail e Virgilio Mail”, un nuovo aggiornamento fa tuttavia ben sperare sulla ripresa del servizio. “È in corso la riapertura progressiva e costantemente monitorata delle caselle e anche l’accesso tramite l’App è reso disponibile con le medesime modalità – precisa l’azienda – . I nostri tecnici proseguono nel lavoro per ripristinare quanto prima le piene funzionalità degli account”.

I primi effetti della procedura di riattivazione si evincono anche da Downdetector, il portale che tiene traccia delle segnalazioni degli utenti, da cui da questa mattina emerge un progressivo calo del volume delle interruzioni a partire dalle ore 9:00 di questa mattina. La situazione non è però ancora tornata alla normalità, e sui social non mancano le critiche da parte di utenti che non riescono ancora ad accedere alla posta.

I nostri tecnici – precisa ItaliaOnLine – proseguono nel lavoro per ripristinare quanto prima le piene funzionalità degli account. Siamo consapevoli del disagio arrecato e non possiamo che ringraziare i milioni di utilizzatori di Libero Mail e Virgilio Mail per la pazienza dimostrata”.

Down Libero Mail e Virgilio, cosa sta succedendo

Come accaduto tra gennaio e febbraio, il down che ha colpito i servizi di Libero Mail e Virgilio è stato dovuto all’instabilità dell’infrastruttura e-mail, che ha costretto alla sospensione temporanea del servizio. Ciò significa che nei giorni di sospensione, l’accesso alla posta di Libero e Virgilio è stata impossibile per tutti gli utenti, compreso il download della posta da parte di app di terze parti.

Oltre a non poter accedere alla posta, tutte le mail che sarebbero arrivate durante il down non verranno mai ricevute, neanche quando il servizio sarà nuovamente disponibile, ad eccezione di quelle inviate poco prima della risoluzione del problema.

Quando finiranno i problemi con la posta

ItaliaOnLine non ha fornito una data precisa di ripresa del servizio ma, tra coloro che hanno chiamato il numero di assistenza messo a disposizione degli utenti (02 8390 5521), alcuni utenti si sono sentiti dire che i servizi di Libero Mail e Virgilio Mail saranno progressivamente disponibili entro lunedì 19 giugno. Se da un lato si tratta di ancora poche ore di attesa prima di poter accedere alla posta, d’altra parte resta il danno subito dagli utenti per il quale, al momento, non si parla ancora di rimborso.

Come chiedere un rimborso per il disservizio

Quando Libero Mail e Virgilio Mail erano crollati a gennaio, ItaliaOnline aveva offerto un risarcimento a tutti i suoi utenti, non però come rimborso monetario, ma proponendo per ciascuno un aumento del 20% dello spazio a disposizione per le mail e un’estensione di sei mesi per gli utenti che avevano sottoscritto un servizio premium.

Anna Vizzari, coordinatrice del servizio di assistenza giuridica di AltroConsumo, aveva spiegato che questi rimborsi non erano sufficienti: "Noi abbiamo stimato circa 30 euro di danni a persona e sono stati 9 milioni gli utenti con la mail bloccata. Fate voi i conti, la cifra è abbastanza importante". Come aggiunto da Marco Colombo, responsabile del servizio soci di Altroconsumo "l’azienda ha informato che il down è dovuto alla manutenzione programmata dei sistemi. Ci hanno anche spiegato di aver già avvisato gli utenti comunicando che ci sarebbe stato un probabile down. Siamo in attesa di vedere eventuali sviluppi".