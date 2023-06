Libero Mail e Virgilio ancora in down oggi 19 giugno, perché le mail non arrivano I servizi di posta elettronica di Virgilio Mail e Libero Mail non funzionano. Sul portale Downdetector si stanno accumulando nuove segnalazioni anche oggi, 19 giugno. Dai commenti degli utenti i problemi riguardano soprattutto le mail più vecchie: chi riesce ad accedere alla posta comunque non può vedere i vecchi messaggi.

A cura di Valerio Berra

Libero Mail e Virgilio Mail sono ancora in down. Oggi 19 giugno i due servizi di posta elettronica di ItaliaOnline non funzionano ancora del tutto, anche se la mattina di domenica 18 giugno sembrava che i problemi fossero in risoluzione dopo che il provider aveva inviato un comunicato per tranquillizzare i suoi clienti. Secondo il portale Downdetector le prime segnalazioni questa mattina sono arrivate verso le 5.44 di mattina, verosimilmente quando gli utenti cominciavano a fare accesso alle loro caselle di posta. Il disservizio è cominciato mercoledì 14 giugno.

Nei commenti sotto la pagina di Downdetector si possono leggere più nello specifico i problemi riscontrati dagli utenti. Al netto degli insulti, leggendo questi interventi sembra che il servizio abbia ripreso a funzionare a singhiozzo. Il servizio è tornato a funzionare sull’app di Libero ma non sugli altri client di posta: “A me non funziona nulla, o meglio se uso la app di libero riesco a ricevere , dai client di posta tipo outlook non funziona nulla”. Sembra poi che all’appello manchino ancora delle mail: “Adesso aspetto altre mail… tante sono arrivate, ma ne mancano ancora tante”.

DOWNDETECTOR | Le segnalazioni arrivate per il down di libero mail oggi 19 giugno

Libero Mail e Virgilio non funzionano neanche oggi, cosa sta succedendo

Uno dei commenti più diffusi è: “Arrivate due mail di oggi, nessun traccia di quelle dei giorni scorsi”. Per adesso i comunicati ufficiali diffusi da Libero non parlano della possibilità di perdere delle mail. Certo, esattamente come nel down che è arrivato fra fine gennaio e inizio febbraio, quando il servizio è stato riaperto non tutte le mail sono arrivate subito. La portata delle mail accumulate infatti è stata troppo difficile da gestire per i server di ItaliaOnline e le mail sono arrivate a singhiozzo. Con il rischio che qualche messaggio si perdesse per strada.

Perché la posta elettronica continua a non funzionare

Secondo la ricostruzione fornita da ItaliaOnline, i primi problemi per Libero Mail e Virgilio Mail sono cominciati a seguito di un’intervento di manutenzione. In una nota diffusa il 15 giugno ItaliaOnline ha spiegato che questo intervento ha compromesso la stabilità della struttura: “Nella notte tra il 13 e il 14 giugno si è svolto un intervento programmato di manutenzione evolutiva di Libero Mail e Virgilio Mail, riguardante le caselle di posta e i servizi ad esse collegati. Purtroppo nelle ultime ore si sono presentate instabilità all’infrastruttura e-mail, che ci costringono a una sospensione temporanea del servizio”.