Nuovo down per Libero e Virgilio, le mail non funzionano: cosa sta succedendo Agli utenti che provano a entrare sulla casella di posta è apparso questo messaggio: “Stiamo effettuando un intervento di manutenzione evolutiva di Libero Mail. Ci scusiamo per il momentaneo disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi”.

A cura di Elisabetta Rosso

Dopo il grande down di gennaio, Libero e Virgilio sembrano avere di nuovo problemi. Il disservizio è iniziato oggi, 14 giugno, intorno alle 8.00 sono arrivate le prime segnalazioni, anche se già da ieri sera alcuni utenti hanno riscontrato difficoltà ad accedere sulla loro posta elettronica.

Questa mattina sul portale Downdetector sono aumentate le segnalazioni, anche sui social network sono stati pubblicati post per capire se il problema fosse diffuso a livello nazionale. Chi ha provato ad accedere sulla mail si è trovato di fronte a messaggi come "Servizio in manutenzione" oppure "Credenziali non riconosciute". Al momento non è ancora chiaro che cosa stia succedendo, e non sono state rilasciate comunicazioni ufficiali per spiegare i motivi del disservizio. È solo apparso un messaggio ai clienti che non sono riusciti a entrare sulla casella di posta. "Stiamo effettuando un intervento di manutenzione evolutiva di Libero Mail. Ci scusiamo per il momentaneo disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi".

Il down di gennaio

La strana combinazione tra durata e dimensione hanno trasformato il malfunzionamento di gennaio in un caso unico. Può succedere che ci sia un down in un servizio mail, ma di solito viene risolto nel giro di poche ore. Nel precedente disservizio di Libero e Virgilio invece per quattro giorni gli account di nove milioni di utenti avevano smesso di funzionare. Nessun accesso alla mail, nessuna possibilità di fare login sul proprio account, nessuna possibilità di accedere all’archivio, di inviare messaggi o di riceverli.

Leggi anche Meravigliose e insolite aurore polari in Nuova Zelanda: cosa sta succedendo

Il malfunzionamento ha riguardato tutto il servizio di posta elettronica. ItaliaOnline aveva spiegato i motivi del problema con un comunicato in cui escludeva la possibilità che il down del servizio dipendesse da un attacco hacker, chiarendo che si trattava di un bug nel sistema operativo utilizzato nella storage dei dati.

“Possiamo rassicurare", aveva spiegato Diego Rizzi, Chief Technology Officer di ItalianOnline, "che i nostri utenti sono stati in questa situazione di emergenza, e continueranno ad essere sempre, la nostra priorità. L’attuale situazione non è dipendente da attacchi cyber esterni."