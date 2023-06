Anche oggi Libero Mail e Virgilio in down, perché non funzionano e quando finiranno i problemi Ancora problemi per Libero Mail e Virgilio. Anche oggi i servizi di posta elettronica non funzionano: gli utenti non riescono ad accedere alla propria casella di posta, a scaricare le vecchie mail o a inviarne di nuove. Già ieri c’era stata un disservizio a causa di operazioni di manutenzione.

A cura di Valerio Berra

A partire dalle 7.00 di oggi, 15 giugno, Libero Mail e Virgilio Mail hanno ricominciato a non funzionare. Secondo il portale Downdetector il down è cominciato verso le 6.50 e le segnalazioni stanno continuando a crescere, probabilmente perché sempre più persone cercano di connettersi alla posta elettronica. Alle 8.36, ultimo dato disponibile prima della stesura di questo articolo, avevano raggiunto un picco di 1.500. Dalle segnalazioni arrivate fino a questo momento sembra che il codice di errore che appare quando si cerca di fare login sia Error 500. Già nella giornata di ieri il servizio aveva dato problemi, anche se ancora non paragonabili al down che tra gennaio e febbraio aveva bloccato Libero Mail e Virgilio Mail per diversi giorni.

I problemi riscontrati oggi dagli utenti

Leggendo i commenti degli utenti si può vedere come il blocco sia praticamente totale. Non si riesce ad accedere alla mail: non si riescono a vedere le vecchie mail e non si riescono nemmeno a inviarne di nuove. Sotto il portale di Downdetector il tono è discretamente rovente, visti tutti i blocchi che hanno coinvolto il servizio in passato: “no comment! come precedente blocco le mail SONO PERSE!!!!!!!!! fosse per divertimento ma io ci devo lavorare e che cavolo!”. O ancora: “Anche questa mattina non funziona, è una vergogna!”.

Gli aggiornamenti sul ripristino del servizio

Al momento ItaliaOnline, la società che gestisce i due servizi, non ha ancora pubblicato nessun comunicato ufficiale. Per rimanere aggiornati sulle indicazioni fornite da questo provider ci sono diversi canali a cui gli utenti possono fare riferimento. C'è il profilo Twitter @italiaonline_it, la pagina Facebook Italiaonline e il sito in cui nella sezione Press Area vengono pubblicati i comunicti emessi dall'azienda. Per adesso l'unico aggiornamento su questi profili è il lancio di un servizio dedicato alle aziende.

LIBERO MAIL | Il messaggio di errore che compare oggi 15 giugno

Già ieri la mail di Libero e Virgilio non funzionava

Durante il down di ieri ItaliaOnline aveva spiegato agli utenti che erano in corso delle operazioni di manutenzione. Tutto si era poi concluso con un comunicato dell’azienda: “È con sollievo che possiamo comunicare ai nostri utenti che è in corso un progressivo ritorno alla normalità. È stato infatti avviato il processo di rimessa online della Libero Mail e della Virgilio Mail, che coinvolge solo una prima parte della customer base. Nelle prossime ore, progressivamente, tutte le caselle torneranno pienamente attive”. Il down era cominciato poco dopo le 10.00 ed era durato circa tre ore. La curva delle segnalazioni non si è mai appiattita del tutto, fino alla sera ci sono stati utenti che hanno continuato a segnalare disservizi sulla sezione italiana di Downdetector.

Come si può chiedere il rimborso per il disservizio

Quando i due servizi erano crollati a a fine gennaio, ItaliaOnline aveva offerto un rimborso a tutti gli utenti. Nessun risarcimento: il provider ha proposto un aumento del 20% dello spazio a disposizione per le mail a tutti e un'estensione di sei mesi per gli utenti che avevano sottoscritto un abbonamento al servizio premium. Anna Vizzari, coordinatrice del servizio di assistenza giuridica di AltroConsumo, aveva spiegato che questi rimborsi non erano sufficienti: "Noi abbiamo stimato circa 30 euro di danni a persona e sono stati 9 milioni gli utenti con la mail bloccata. Fate voi i conti, la cifra è abbastanza importante". Al momento, vista la durata del down, non si parla ancora di rimborsi. Se il down prosegue potete inviare un reclamo nella sezione Reclami del portale di AltroConsumo.