Facebook down oggi, rientrati i problemi di accesso e caricamento della pagina: cosa è successo Problemi oggi per Facebook. Il down del social di Meta è partito poco prima delle 13.00, gli utenti non riuscivano ad accedere né da app, né attraverso la versione da browser. I problemi sono rientrati intorno alle ore 14.00 e le segnalazioni stanno diminuendo.

Oggi, 14 febbraio, Facebook ha smesso di funzionare. Diversi utenti hanno segnalato problemi di accesso, non riuscivano ad aprire il social. Quando provavano a entrare sul browser e sull'app non si caricava la schermata, appariva solo una pagina bianca vuota, priva di messaggi di errore o altri contenuti. Il down si è risolto nel giro di un'ora, intorno alle 14.00 sono infatti diminuite le segnalazioni. Abbiamo anche fatto qualche prova, e siamo riusciti ad accedere di nuovo sul social di Meta. Secondo il portale Downdetector.it il down si è verificato in tutta Italia. Le segnalazioni sono cominciate poco prima delle 13.00 per diminuire poi progressivamente nel giro di un'ora.

In diverse parti di Italia gli utenti hanno registrato problemi legati all’accesso. Sul portale hanno scritto: "Non riesco a usare Facebook, non capisco perché non si apra". Le prime segnalazioni su Downdetector sono arrivate da Torino, Milano, Bologna, Perugia, Roma, e Firenze. Quando provavano a entrare compariva solo una pagina bianca. Al momento non sono state ancora rilasciate comunicazioni ufficiali da parte di Meta, la società che gestisce Instagram, WhatsApp e Facebook. Non è chiaro da cosa abbia causato l'interruzione del social. Come sempre gli utenti hanno commentato il down di Facebook su X (fu Twitter), i meme e i post sono raccolti sotto l’hashtag #facebookdown. "Cosa sta succedendo su Facebook?" scrivono. "Anche a voi non funziona? A me non compare nemmeno il messaggio di errore".