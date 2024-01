Tiscali down oggi, ancora problemi con il servizio mail: perché non funziona e cosa sta succedendo Problemi oggi per Tiscali, il servizio mail non funziona. Il primo down è iniziato giovedì 25 gennaio, dopo un weekend apparentemente tranquillo, questa mattina sono comparse nuove segnalazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Sembrava che il down fosse rientrato, e invece no. Questa mattina, lunedì 29 gennaio, sul portale Dowdetector sono comparse nuove segnalazioni: "Tiscali non funziona di nuovo, è impossibile accedere alla mail", scrivono i clienti. Quando hanno provato a entrare nella loro casella di posta hanno ricevuto un messaggio di “errore di autenticazione”. Ma non solo. I clienti che sono riusciti ad accedere non riescono però a inviare o ricevere le mail. I primi problemi sono cominciati la sera del 25 gennaio, le prime segnalazioni sono arrivate attorno alle 22:00. All'inizio gli utenti che non sono riusciti ad entrare, hanno pensato di aver dimenticato la password.

Il picco di segnalazioni su Downdetector è stato registrato alle 9:00 di venerdì 26 gennaio, l'orario coincide con l'arrivo in ufficio, molto probabilmente gli utenti hanno provato ad accedere al servizio mail per lavoro e non sono riusciti ad aprire la mail. Secondo il portale sono arrivate migliaia di segnalazioni da tutta Italia. Nelle ore successive sono calate (può essere anche legato al fatto che non sono arrivate nuove segnalazioni anche se il problema è rimasto), verso le 16:00 sono cominciate ad arrivare nuovi messaggi dagli utenti a cui il servizio è tornato a funzionare da web, ma non da app. Dopo un weekend apparentemente tranquillo, la curva su Downdetector è salita di nuovo questa mattina. Il numero di segnalazioni rimane comunque basso, poco sopra le centinaia.

Quali sono stati i problemi segnalati dagli utenti

Le segnalazione sono tutte simili. A inizio down, tra giovedì sera e venerdì mattina, gli utenti hanno scritto: “Non si riesce a accedere alle mail dice errore”. O ancora: “Si riescono ad inviare le mail ed accedere alla webmail, ma in ricezione non arrivano mail da ieri sera ore 21.45” e “Errore autenticazione da Thunderbird. Non ho trovato sul sito Tiscali comunicazioni al riguardo”.

I problemi segnalati questa mattina sono gli stessi. Su Downdetecor scrivono: "Buongiorno, non riesco neppure ad entrare nel sito mail, è da giovedì che non funziona la mail". Su X invece hanno commentato: "Ma c'è di nuovo un down, anche a voi non funziona Tiscali?". E ancora: "Anche oggi non riesci ad accedere né via app, né via webmail".