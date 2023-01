Libero e Virgilio, le mail non funzionano: “Problema per un aggiornamento”, quando torneranno attive I primi malfunzionamenti sono stati segnalati attorno alle 7.00 del 23 gennaio. Il provider dei due servizi di mail ItaliaOnline ha diffuso una nuova comunicazione in cui spiega che l’origine del problema è in un aggiornamento del servizio: le caselle mail saranno ripristinate entro le prossime 48 ore.

A cura di Valerio Berra

Da tre giorni gli utenti di Libero e Virgilio non riescono a effettuare il login alla propria mail: non era mai accaduto che le due piattaforme non funzionassero per così tanto tempo. Al momento è impossibile fare login per accedere casella mail, è impossibile controllare l’archivio, è impossibile inviare o ricevere nuovi messaggi. Entrambi i servizi sono fornite dal provider ItaliaOnline che nelle ultime ore ha diffuso una nuova nota che contiene diversi aggiornamenti sul servizio, come aveva anticipato Fanpage.it.

Secondo ItaliaOnline tutti i problemi sono nati da un aggiornamento del servizio: "Abbiamo introdotto un’innovativa tecnologia di storage a supporto delle nostre caselle mail, fornita da un vendor esterno, un produttore di tecnologie di storage utilizzato da alcune delle più grandi società al mondo. Purtroppo, un bug del sistema operativo ne ha compromesso il corretto funzionamento e, di conseguenza, quello delle caselle di posta presenti su di esso".

L'aggiornamento quindi non è andato dalla parte giusta e ora è necessario trovare un modo per risolvere tutto: "Il vendor sta lavorando incessantemente per la risoluzione del problema, creando un fix per la soluzione della problematica, con il supporto di tutti i nostri team interni. Trattandosi però di un bug a livello di sistema operativo, la soluzione sta richiedendo i tempi tecnici di sviluppo, con l’obiettivo primario di tutelare l’integrità dei dati".

All'interno della nota ItaliaOnline il provider ha spiegato anche quando dovrebbe riattivarsi il servizio: "Prevediamo di ripristinare la Libero Mail e la Virgilio Mail entro le prossime 24/48 ore. Siamo consapevoli che questo crea difficoltà ai nostri utenti, ma il nostro essere il provider di posta degli italiani, ci impone la massima serietà. Come sempre, comunicheremo eventuali aggiornamenti attraverso i nostri touchpoint".

Nove milioni di account Libero e Virgilio non funzionano

Le prime segnalazioni sono cominciate attorno alle 7:00 del 23 gennaio. Nelle ore successive sono aumentate man mano che nuovi utenti cercavano di accedere al loro account. In tutto sono coinvolti in questo down circa nove milioni di account. Gli unici che sembrano esseri sono quelli che avevano attivato una mail Pec su uno dei due servizi.

Le mail di Libero e Virgilio sono state colpite da un attacco hacker?

L'ipotesi di attacco hacker è stata smentita subito dal primo messaggio arrivato agli utenti, in cui si chiariva che all’origine di tutto non ci sarebbe nessuna falla legata alla sicurezza. In un messaggio successivo poi il provider aveva eliminato questo disclaimer, facendo così tornare qualche dubbio lo scenario di un attacco hacker.

Nella serata del 24 gennaio Diego Rizzi, Chief Technology Officer di ItaliaOnline, ha spiegato in un comunicato che l’ipotesi di un attacco esterno è ancora da escludere: “Come abbiamo avuto modo di comunicare ai nostri utenti in queste ore, in 25 anni di servizio fedele agli italiani, non ci è mai successo di restare off-line per così tanto tempo. L’attuale situazione non è dipendente da attacchi cyber esterni”.