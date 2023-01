I servizi Libero Mail e Virgilio non funzionano, perché da tutto il giorno ci sono problemi per accedere Durante le ultime ore gli utenti hanno riscontrato diversi problemi ad accedere alla loro casella mail. Il portale Downdetector.it ha raccolto segnalazioni provenienti da tutta Italia. Non è ancora chiaro quando verrà ripristinato il servizio.

A cura di Valerio Berra

Le prime segnalazioni sono cominciate alle 7.00 di questa mattina. Poi sono cresciute seguendo l’onda degli utenti che provavano ad accedere alla loro casella mail. Secondo il portale Downdetector.it, i servizi di Libero Mail e Virgilio stanno dando problemi da tutto il giorno e in tutta Italia. Il malfunzionamento sembra lo stesso per tutti gli utenti: semplicemente è diventato impossibile accedere alla mail e nonostante i tentativi di mettersi in contatto con l’assistenza non si riesce ancora a trovare una soluzione.

I commenti degli utenti sotto le segnalazioni dei malfunzionamenti sono tutti nella stessa direzione: “A questo punto gli hanno fatti scoppiare…. troppo tempo per risolvere il problema che non sia dovuto ad un hackeraggio”. O ancora: “A distanza di 24 ore ancora non hanno risolto…. Credo che questa volta gli utenti prenderanno gli opportuni provvedimenti…. ADDIO !!!!!”. Oppure: “Spero che le mail importanti che ho e che sono arrivate/arriveranno durante il disservizio non verranno perse…un disservizio dell'email del genere non l'avevo mai visto e avuto”.

La nota dell’azienda: “Non è un attacco hacker”

Il service provider che gestisce entrambi i servizi è ItaliaOnLine e ha diffuso una nota on cui spiega che non si tratta di un attacco hacker: “A partire dalla notte del 23 gennaio 2023 si stanno verificando disservizi sull'infrastruttura a cui fanno capo i servizi web Libero e Virgilio, in particolare la posta elettronica. È stato identificato il problema, in corso di risoluzione, che è dovuto a un disservizio all'interno del nostro data center”.

Secondo l’azienda i dati degli utenti che avevano una casella di posta con questo servizio sono ancora al sicuro: “Si tratta di un problema di natura tecnica esclusivamente interno, il che significa che escludiamo categoricamente potenziali attacchi hacker e che i dati dei nostri utenti, che sono il bene più prezioso, non sono in pericolo. “Il servizio, una volta ripristinato, non genererà nessuna perdita per i milioni di account Libero e Virgilio mail”.