La nuova insegna di Elon Musk fa infuriare i vicini di casa: “Ora sarà questa la nostra vita?” Elon Musk ha fatto posizionare una X enorme illuminata da una luce pulsata in cima all’edificio che ospita il quartier generale di Twitter. Una mossa di grande impatto, che però non sembra piacere molto ai residenti.

La comunicazione di Elon Musk è sempre passata dall’effetto wow. A differenza di Steve Jobs, Musk non prova mille volte i suoi discorsi, non prepara ogni uscita pubblica con precisione millimetrica, non aspetta di lanciare un prodotto quando è definito in ogni suo dettaglio. Però riesce sempre a stupire, anche quando parla a braccio, si contraddice o se ne esce con qualche meme. Come quando è entrato nella sede di Twitter con un lavandino.

Dopo che Musk ha deciso di cambiare il logo di Twitter con una X ha cominciato anche un processo di epurazione. Ogni manifestazione dell’uccellino Larry è stata eliminata. Prima è sparito il logo dalle pagine dei social, poi dall’icona della piattaforma, poi ancora dalla sede di San Francisco.

Una damnatio memoriae che vuole marcare il passaggio tra il vecchio social e la nuova super app pensata da Elon Musk. Solo nelle ultime ore il proprietario unico della piattaforma ha scritto: “Sta per arrivare qualcosa di speciale”. Non è chiaro a cosa si riferiscano queste parole, ma intanto Musk ha deciso di riabilitare anche l’account Twitter di Kanye West.

L’insegna che pulsa di luce nella notte

In tutto questo processo di rebranding, Twitter ha deciso di far installare una enorme X in cima alla sede centrale del social network a San Francisco. Prima l’insegna del social era una sobria scritta “Twitter” che si trovava ai margini dell’edificio che ospita i dipendenti sopravvissuti ai licenziamenti. Scritta che l’azienda ha anche provato a rimuovere senza prima allertare le autorità locali.

L’insegna non è solo enorme e non è solo posizionata in cima all’edificio. È anche luminosa, con una luce pulsata che si propaga a intervalli regolari su tutti i rami della X. Non esattamente il modo migliore per conciliare il sonno dei residenti. Christopher J. Beale abita esattamente davanti alla sede di Twitter ha pubblicato, ovviamente su Twitter, le immagini che rappresentano tutto il suo sconcerto.

La luce della X è talmente forte che si vede il riflesso del logo anche nella camera del telefono. Un altro utente ha pubblicato una piccola clip in cui si vede quanto la sede di Twitter sia vicina a un edificio residenziale. Vi risparmiamo tutte le varianti di fuck: “Immaginate di avere questa X davanti alla vostra camera da letto”. Risposta di Beale: “Non devi più immaginarlo, adesso questa è la mia vita”.