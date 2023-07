Twitter cambia insegna ma la polizia ferma i lavori: cosa sta succedendo nel quartier generale di Elon Musk Il miliardario ieri ha sostituito il logo della piattaforma con una X. Oggi doveva essere eliminata anche la scritta sulla sede centrale, eppure i video degli utenti mostrano le forze dell’ordine che bloccano i lavori.

A cura di Elisabetta Rosso

Ironia della sorte, l'unico superstite è proprio l'uccellino blu cacciato da Elon Musk. Dopo il cambio di logo ufficiale sulla piattaforma sono iniziati i lavori al quartier generale di Twitter a San Francisco. A Market Street, questa mattina, è arrivata una gru, è stata chiusa parte della strada, e gli operatori hanno cominciato a svitare le enormi lettere fissate sull'insegna bianca ad angolo. Poi a un certo punto è arrivata la polizia e ha fermato tutto: la chiusura della via non è stata autorizzata. Nella fretta della rivoluzione nessuno è stato informato, non sono stati richiesti i permessi necessari, e il marciapiede non è stato messo in sicurezza per evitare danni ai passanti. E così tutto si è fermato a metà, su un lato dell'insegna sono rimaste solo una "e" e una "r" isolate, in alto, invece, resiste ancora Larry, il blue bird.

Sull'altro lato sembra invece che siano rimaste sospese solo le lettere "t", "i", "t", che hanno scatenato sul social l'ironia degli utenti: "OH MIO DIO DEVONO VIVERE CON "TIT" SUL LATO DEL LORO EDIFICIO", un chiaro riferimento alle battute discutibili e non troppo eleganti di Elon Musk, (non è chiaro se la scritta monca è stata immortalata mentre gli operatori rimuovevano le lettere o rimarrà così fino al prossimo intervento). Non solo, Musk aveva proposto nel 2021 di aprire una nuova Università in Texas e chiamarla "Texas Institute of Technology & Science", la sigla è proprio "TITS". Ancora lui, ad aprile, aveva colorato con la stessa vernice dello sfondo la lettera “W” di Twitter nel quartier generale in modo che il nuovo nome dell’azienda diventasse Titter.

Perché la X potrebbe essere un problema

Insomma il cambio di logo di Elon Musk in nemmeno due giorni ha già creato problemi. Non solo è dovuta intervenire la polizia per bloccare la sostituzione dell'insegna non autorizzata, ma su Twitter gli utenti hanno spiegato che la X scelta al posto dell'uccellino blu potrebbe essere un problema per il miliardario. La nuova lettera bianca con una stanghetta raddoppiata su sfondo nero infatti non è una X qualsiasi. Come ha scritto sul social Eliot Higgins, fondatore della piattaforma di giornalismo investigativo Bellingcat: "Il design grafico di Elon è la mia passione. Il logo di Musk "X" è letteralmente solo il carattere Unicode "𝕏" (U+1D54F)", questo vuol dire che il logo non può essere registrato.

È innegabile, è lo stesso simbolo, eppure la legge sul tema prevede delle eccezioni. Lo scopo della registrazione dei marchi è infatti quello di non generare confusione nei consumatori e tutelare l’originalità dell’idea dell’imprenditore. Quando però non c’è il rischio che il cliente scambi i due prodotti scatta la possibilità di usare lo stesso nome. Non solo, anche i colori potrebbero cambiare le sorti, un marchio stampato in rosso potrebbe essere protetto solo se riprodotto nello stesso colore e utilizzabile invece se dipinto di verde o di blu. Non è chiaro al momento se la nuova X di Musk avrà vita breve o meno, per quanto riguarda l'insegna sicuramente sarà necessario aspettare il via libera della polizia di San Francisco.