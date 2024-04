video suggerito

Cosa succede agli account TikTok dopo la morte degli utenti: la nuova funzione "profili commemorativi" TikTok ha introdotto una nuova funzione per trasformare il profilo di una persona deceduta in "profilo commemorativo". Si tratta di un'opzione pensata per permettere di tutelare l'identità della persona scomparsa ma anche per offrire uno spazio di memoria a familiari e amici. Per richiederlo occorre seguire una procedura ben definita.

Quando una persona muore che fine fa il suo account social? Non è una domanda nuova. Da quando i social sono diventati la normalità, il destino dei profili delle persone decedute è diventato un argomento anche piuttosto controverso. Come si può tutelare l'identità della persona scomparsa? Qual è l'effetto sulle persone care nel vedere quella persona "sopravvivere" sui social? Ogni social ha trovato il suo modo di riprendere a queste domande, adottando strategie diverse: sia Facebook che Instagram hanno infatti le proprie regole.

Fino a poco tempo fa nell'elenco c'era però un grande assente: TikTok. Ora anche il social di ByteDance si è occupato dell'argomento: in uno degli ultimi aggiornamenti è apparsa infatti una nuova funzione tra le impostazioni, che permette di richiedere di trasformare l'account di un utente scomparso in "profilo commemorativo".

Cos'è un profilo commemorativo

TikTok ha scelto di introdurre l'opzione del profilo commemorativo: nel caso in cui una persona scompaia, i familiari hanno adesso due scelte sul futuro del suo account TikTok: possono chiederne l'eliminazione, attraverso l"invio di un apposito modulo, oppure possono chiedere al social che venga trasformato in un "profilo commemorativo".

In base a quanto si legge sulla sezione dedicata all'argomento nell'area delle impostazioni di TikTok, "gli account commemorativi fungono da spazio dove i propri cari possono riunirsi per ricordare la vita di qualcuno che è deceduto". Oltre a una funzione di memoria, questi account servono anche a tutelare l'identità della persona scomparsa.

Una volta accettata la richiesta, sul profilo in questione apparirà infatti la parola "commemorativo" inoltre attraverso questa funzione TikTok promette di "mantenere l'account sicuro impedendo accessi non autorizzati". Tuttavia, tutti i contenuti del profilo – post, foto e video – resteranno visibili agli utenti con cui sono stati condivisi inizialmente della persona che lo ha creato.

Come fare per chiedere l'attivazione di un profilo commemorativo

Abbiamo provato a cercare la nuova funzione di TikTok. Ovviamente per farlo bisogna essere iscritti al social. Una volta fatto l'accesso, bisogna andare sul proprio profilo, cliccando l'icona con l'omino in fondo a destra, poi da qui si accede alla sezione "Impostazioni e privacy", dove, tra le ultime opzioni, c'è "Segnala un problema".

La sequenza da seguire a questo punto è: "Account e profilo" e "Gestione account". In quest'ultima area c'è l'opzione "Segnalare l'account TikTok di una persona deceduta". Una volta selezionata quest'ultima funzione, il social offre tre possibilità, ovvero richiedere l'attivazione di un profilo commemorativo, l'eliminazione dell'account, oppure la segnalazione di un profilo trasformato in "commemorativo" per errore.

Sia la richiesta di profilo commemorativo che quella di eliminazione può essere inoltrata solo dai familiari della persona deceduta, attraverso la compilazione di un modulo apposito. Per chiedere l'attivazione di un profilo commemorativo, la policy del social richiede una "prova" che certifichi l'effettiva morte dell'utente in questione, come "un link a un necrologio".