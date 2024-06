video suggerito

TikTok premia chi parla di più: come funziona Streaks, la nuova opzione per tenerci incollati all'app L'emoji del fuoco a marchiare le chat che rimangono attive per più giorni di fila. Il social di ByteDance si prepara a lanciare una nuova funzionalità che è già in fase di test per alcuni utenti selezionati. Ma il nome e il funzionamento non è una novità: Streaks era già usato anche dall'app rivale Snapchat.

A cura di Velia Alvich

Non bastava un algoritmo sempre più preciso, che propone contenuti su contenuti che ci piacciono per non farci togliere gli occhi dallo schermo. Adesso si torna alla vecchia tecnica del rinforzo positivo, cioè premiare un comportamento degli utenti per spingerli a farlo ancora.

Per esempio quello di condividere decine, se non proprio centinaia, di video su TikTok con gli amici. Un continuo avanti e indietro di clip in cui ci identifichiamo o che troviamo semplicemente divertente. Qualcosa che molti fanno già, ma che presto potrebbe essere premiato dal social grazie a Streaks.

Come funziona Streaks, la funzionalità per tenere le conversazioni attive

Botta e risposta, un video per un video. Se lo fai per almeno tre giorni, ecco che si accende una fiammella. Non la fiamma di un nuovo amore, ma un'emoji che comparirà accanto al nome del nostro amico virtuale con cui abbiamo tenuta viva la chat. Più sono i giorni in cui la conversazione va avanti, più crescerà il numero. Finisce lo scambio e finisce la magia. Per gli smemorati, ci sarà anche una notifica che ricorderà all'utente di tenere viva la conversazione prima che la serie finisca in fumo. Ovviamente, la notifica può essere segnalata dal menù delle impostazioni.

L'arrivo della nuova funzionalità (che non è stata confermata ufficialmente dall'azienda) è stato segnalato dagli utenti che per primi hanno avuto accesso a Streaks. E molti si sono già mostrati entusiasti. "Sto implorando il mio migliore amico, un ventisettenne con un lavoro e una vita fuori da internet, di creare una Streak con me su TikTok", scrive un'utente su X.

Premiare gli utenti per mantenere attive le chat non è una novità nel mondo dei social. Una funzionalità con lo stesso nome era stata introdotta nel 2015 su Snapchat, dove aveva avuto molto successo tra i più giovani. Qualcosa su cui è stato facile capitalizzare, anche se con qualche anno di ritardo. Per conservare la serie infuocata anche concedendosi qualche giorno di pausa, dal 2023 con l'abbonamento premium Snapchat+ gli utenti possono sospendere momentaneamente la Streak, così da non perderla anche se si decide di stare lontani dal telefono per qualche giorno. Chissà se, dopo avere già copiato la funzionalità, TikTok non troverà un modo per guadagnare dagli utenti che vogliono mantenere il badge d'onore.