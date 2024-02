Le truffe online toccano anche i morti: “Clicca qui per partecipare al funerale del tuo caro” Negli Stati Uniti si sta diffondendo una nuova modalità di truffa online: creare finte dirette delle cerimonie funebri di persone realmente scomparse con l’obiettivo di truffare amici e parenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Non si fermano nemmeno davanti al dolore per il lutto di una persona cara, anzi provano a sfruttarlo per far cascare la vittima nella loro trappola. Sono i cybercriminali dietro l'ultima frontiera delle truffe su Facebook. Il loro piano è semplice: simulano una finta diretta streaming del funerale di una persona realmente deceduta a cui invitano parenti e amici, ma questi per accedervi devono inserire i dati delle loro carte di credito. Ovviamente non c'è nessuna diretta ad attenderli, ma solo una brutta sorpresa sul conto corrente.

La truffa consiste nel copiare gli annunci funebri di persone realmente decedute dalle pagine social di servizi funebri reali, dai quali ottengono tutte le informazioni necessarie per creare gli inviti ingannevoli che inviano a conoscenti, amici e parenti della persona defunta, sperando di colpirli in un momento di fragilità emotiva e scarsa lucidità.

Come funziona la truffa

Come segnalato da 404 Media, su Facebook è sempre più facile imbattersi in truffe che indirizzano i malcapitati su falsi streaming di servizi funebri. A rendere davvero inquietante questa nuova modalità di truffa social è che si riferisce a persone realmente decedute in quei giorni, così da rendere ancora più credibile il contenuto dell'annuncio.

Oltre ai dati reali della persona scomparsa, molti di questi annunci presentano perfino una sua foto, magari la stessa utilizzata dall'agenzia funebre che si sta occupando del vero funerale. Accanto il messaggio: "Per favore, mettete "Mi piace", condividete con la vostra famiglia e i vostri amici". Poi il rimando al link, che viene – paradossalmente – giustificato come un modo per tenere lontano eventuali malintenzionati: "Riceverete il link una volta completata la registrazione. Ho introdotto questa regola solo per evitare le truffe. Grazie".

Invitati a un funerale inesistente

Una volta cliccato il link presente nell'annuncio, si viene reindirizzati a una un sito web che anticipa di ospitare un livestream del servizio funebre del defunto. Si tratta di una piattaforma in tutto simile a quella dei siti streaming pirata, con tanto di finto riproduttore video e pulsante "GUARDA ORA IN DIRETTA". Inutile dire che però non esiste nessuna diretta a cui assistere, neanche per i malcapitati che cadono nella trappola e inseriscono i dati della propria carta di credito, come indica la finta procedura di iscrizione al sito.

Da dove arrivano i dati dei defunti

A 404 Media una persona che ha rischiato insieme alla famiglia di finire vittima di una di queste truffe ha raccontato che la mattina del vero funerale di un suo cugino, la sorella lo ha chiamato per avvisarlo del fatto che sia lei che altri parenti avevano ricevuto richieste di amicizia da un account Facebook con un invito per assistere alla diretta streaming del funerale.

Il testimone ha spiegato che probabilmente i truffatori devono aver trovato le informazioni nell'annuncio online che l'account Facebook della vera agenzia funebre aveva pubblicato in quei giorni per annunciare il vero funerale del defunto, così come fa per tutti i propri clienti.

Questo tipo di truffe, che ricordano molto quelle che sfruttano le false piattaforme streaming di film, eventi sportivi o altri contenuti altrimenti non disponibili in modo gratuito, sono diventate possibili perché in diversi Paesi, e soprattutto negli Stati Uniti, sempre più aziende funebri offrono tra i propri servizi anche la diretta streaming del funerale. Ricevere un messaggio simile a quello escogitato dai cybercriminali è quindi tutt'altro che raro, inoltre il fatto che queste agenzie "pubblicizzano" gli eventi con annunci molto dettagliati, sia per quanto riguarda l'identità dei defunti che le informazioni logistiche del funerale, rende la truffa ancora più credibile.