Perché Elon Musk potrebbe avere parecchi problemi a registrare il nuovo logo di Twitter È solo l’ultimo cambiamento per Twitter che ha cacciato il suo uccellino e ha scelto un nuovo logo. Il problema è che è uguale a un simbolo già approvato dal consorzio Unicode.

A cura di Elisabetta Rosso

L'uccellino blu è volato via, e al suo posto è comparsa una X. Twitter oggi ha cambiato logo, ma forse Elon Musk non ha fatto bene i compiti. La nuova lettera bianca con una stanghetta raddoppiata su sfondo nero infatti non è solo una X qualsiasi. Come ha scritto sul social Eliot Higgins, fondatore della piattaforma di giornalismo investigativo Bellingcat: "Il design grafico di Elon è la mia passione. Il logo di Musk "X" è letteralmente solo il carattere Unicode "𝕏" (U+1D54F)", questo vuol dire che il logo non può essere registrato (secondo gli utenti).

Il nuovo proprietario di Twitter aveva già anticipato la sua mossa ad aprile, quando per qualche ora aveva cambiato il logo del social con il paffuto volto dello Shiba Inu diventato noto ai social come il Doge Meme, simbolo della cripto Dogecoin. Ora è arrivata ufficialmente la nuova X. Non è la prima di Musk, è già comparsa in SpaceX, nella sua società di intelligenza artificiale xAI, e in X.corp, la società che acquisito Twitter. Non solo, anche nella seconda impresa per i pagamenti digitali che ha fondato, acquistando il dominio X.com. Il problema di questa nuova X rispetto a tutte le altre sembra essere il font, uguale a quello usato per indicare il capitale matematico a doppia impronta X approvato dall'Unicode. Per questo su Twitter gli utenti stanno scrivendo: "Pensa davvero di poter registrare questo marchio, nessuno gli ha detto che esiste già?"

È innegabile, è lo stesso simbolo, eppure la legge sul tema prevede delle eccezioni. Lo scopo della registrazione dei marchi è infatti quello di non generare confusione nei consumatori e tutelare l’originalità dell’idea dell’imprenditore. Quando però non c’è il rischio che il cliente scambi i due prodotti scatta la possibilità di usare lo stesso nome. Non solo, anche i colori potrebbero cambiare le sorti, un marchio stampato in rosso potrebbe essere protetto solo se riprodotto nello stesso colore e utilizzabile invece se dipinto di verde o di blu. A complicare la situazione è proprio l'appropriazione di un simbolo approvato da Unicode. Non è chiaro al momento se la nuova X di Musk avrà vita breve o meno, su Twitter però è già data per vinta.

Leggi anche Da dove arriva l'ossessione di Elon Musk per la lettera X

Il nuovo simbolo di Twitter esiste già: cos'è

Il simbolo "Capitale matematico a doppia impronta X" è incluso nel Sotto-blocco "Simboli a doppio colpo" del blocco simboli alfanumerici matematici, ed è stato approvato come parte della versione Unicode 3.1 nel 2001. L'Unicode è un sistema di codifica che assegna un numero univoco a ogni carattere usato per la scrittura di testi, svincolato dalla lingua scelta, dalla piattaforma informatica e dal programma utilizzato. A compilarlo è pubblicizzarlo è l'Unicode Consortium, un consorzio internazionale di aziende interessate alla interoperabilità nel trattamento informatico dei testi in lingue diverse. Il sistema è stato creato per risolvere i limiti dei tradizionali schemi di codifica dei caratteri. Infatti anche se i caratteri definiti nella ISO 8859-1 sono ampiamente utilizzati in Paesi diversi, spesso si verificano incompatibilità.

I commenti degli utenti

Su Twitter, gli utenti già insoddisfatti dal cambio del logo hanno cominciato a scrivere: "Non supererà il test del marchio, quindi probabilmente possiamo aspettarci un nuovo logo molto presto". C'è anche chi ironizza twittando: "Non sono un super genio come Elon, ma avere l'intera identità della tua app racchiusa in un logo che non puoi registrare sembra un piccolo problema." E ancora: "Il nuovo logo X è solo una lettera di carattere Unicode/standard per computer esistente… e come tale non è qualcosa che può registrare". "Bel lavoro scegliendo un logo da Unicode lol divertiti a registrarlo".