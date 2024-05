video suggerito

Social bloccati per i minori di 16 anni se manca il consenso dei genitori: il disegno di legge di Fdi La senatrice di Fratelli d'Italia Lavinia Mennuni ha depositato un testo di legge al Senato sulla presenza dei minori sui social. Il documento si chiama Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale. Al momento ci sono tre disegni di legge su questo tema in discussione in Parlamento.

A cura di Valerio Berra

Il punto è sempre lo stesso: la presenza dei minori sui social network. La senatrice di Fratelli d’Italia Lavinia Mennuni ha presentato a Palazzo Madama un disegno di legge che i modi e soprattutto le responsabilità degli under 16 sulle piattaforme considerate come social network. Due punti, su tutti. Il primo è l’obbligo di presentare un consenso dei genitori per chi al momento dell’iscrizione ha meno di 16 anni.

Il secondo è quello dedicato ai baby influencer, i minori che diventano piccole star della piattaforma generando interazioni nei profili intestati agli adulti. Sei i ricavi dai social con i loro contenuti superano i 12.000 euro all’anno allora i genitori saranno obbligati ad aprire un conto dedicato ai figli.

La proposta parallela del Movimento 5 Stelle

Il dato curioso è che mentre Fratelli d’Italia presenta la proposta in Senato, negli stessi giorni il Movimento 5 Stelle ha annunciato che a giugno comincia alla Camera una discussione su una proposta di legge che riguarda gli stessi temi.

Leggi anche Per la prima volta potrebbero essere vietati i social ai minori di 16 anni

Anche qui si parla di baby influencer e di sharenting, la condivisione delle foto dei figli sulle piattaforme. Lo ha spiegato Gilda Sportiello, la firmataria della legge, a Fanpage.it: “Basta aprire i social per capire che c'è la necessità di agire. Per esempio, esistono profili dedicati ai minori gestiti completamente dai genitori, in cui i figli sono coinvolti non per loro volontà”.

Non solo. A queste legge, spiega l’agenzia stampa Adnkronos, se ne aggiungerebbe un’altra: una proposta gemella a quella di Fratelli d’Italia presentata questa volta alla Camera dall’ deputata del Pd Marianna Madia.

Cosa prevede la legge di Fratelli d’Italia

Il testo per adesso non è ancora stato reso pubblico. Adnkronos ha visto in anteprima la bozza e ha diffuso alcuni punti. Si tratta in tutto di sei articoli. Il titolo è Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale. Tra i punti anticipati c’è l’articolo 5: “La diffusione dell'immagine di un minore di sedici anni attraverso un servizio di piattaforma online è soggetta all'autorizzazione di chi ne esercita la responsabilità genitoriale o ne è tutore, nonché della direzione provinciale del lavoro”.