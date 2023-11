Intesa Sanpaolo cambia idea, ora c’è un modo per fermare il passaggio a Isybank Intesa Sanpaolo ha inviato una nuova notifica ai suoi clienti. Il titolo di questo messaggio è “Informazioni utili sul trasferimento dei rapporti a Isybank”. La notifica contiene un pdf di tre pagine dove viene spiegato ai clienti trasferiti su Isybank come tornare su Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo ha diffuso una comunicato per i clienti che sono stati trasferiti verso Isybank, un nuovo servizio bancario completamente digitale. Sembra che la banca abbia deciso di concedere una strada per tornare indietro a tutti quei clienti Intesa Sanapaolo che a fine settembre hanno scoperto di aver cambiato servizi bancari da una notifica sull'app della banca. Un trasferimento che è diventato anche oggetto di un’istruttoria aperta dall’Antitrust. Una mossa che avrebbe potuto cambiare le carte in tavola, come spiegato da Donato Todisco di Altroconsumo a Fanpage.it.

Nelle ultime ore sull’app di Intesa Sanpaolo i clienti interessati da questa operazione possono trovare una notifica intitolata “Informazioni utili sul trasferimento dei rapporti a Isybank”. Cliccando sul pdf in allegato si apre un file di tre pagine in cui Intesa Sanpaolo spiega che le modalità per accettare il trasferimento sono cambiate. Mentre a settembre sembrava che chi non avesse risposto alla prima notifica (inviata in piena estate) fosse destinato a passare a Isybank, ora la situazione dovrebbe essere diventa più gestibile.

Come restare su Intesa Sanpaolo

Nel file inviato ai clienti si spiega che il trasferimento a Isybank avverrà ufficialmente il 18 marzo. Come anticipato da Intesa Sanpaolo, il trasferimento coinvolge in totale 4 milioni di clienti che sono scaglionati in diverse fasce. Questa nota non riguarda quindi i clienti già trasferiti ma quelli che al momento sono ancora nel limbo: di fatto sono Intesa Sanpaolo ma sanno che verranno spostati a Isybank perché considerati “clienti prevalentemente digitali”, un passaggio che comporterà la perdita di alcuni servizi.

Chi fra questi clienti vuole tornare indietro deve comunicarlo via telefono alla Filiale Digitale di Intesa Sanpaolo. Quindi, anche se avete ricevuto questo avviso, è meglio non andare direttamente in una filiale fisica. Il numero verde da chiamare per chiedere di essere lasciati su Intesa Sanpaolo è il 800.303.303. Dopo i primi paragrafi, il resto del documento si limita a spiegare come funzionano i servizi offerti da Isybank.

Fino a quando si può tornare indietro da Isybank a Intesa Sanpaolo

Nelle indicazioni contenute sul foglio per i clienti c’è un limite temporale per esprimere questa preferenza: il 29 febbraio 2024. Qualsiasi comunicazione quindi dovrà avvenire prima di questo termine. Sempre tenendo fede alle informazioni pubblicate in questa comunicazione le disponibilità di questa Filiale Digitale sono:

Dal lunedì al giovedì dalle 7:00 alle 24:00

Il venerdì dalle 7:00 alle 22:00

Il sabato e la domenica dalle 9:00 alle 19:00

Le dichiarazioni di Intesa Sanpaolo

Quando si è diffusa la notizia del passaggio a Isybank, Intesa Sanpaolo a spesso minimizzato l’accaduto, spiegando che le lamentele sono arrivate da un numero limitato di clienti rispetto al totale di quelli coinvolti. Dopo l'ultima notifica ai clienti, un portavoce di Intesa Sanpaolo ha ribadito questa linea spiegando che i clienti insoddisfatti sono solo il 5% di quelli coinvolti: