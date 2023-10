Oggi i primi trasferimenti a Isybank da Intesa Sanpaolo: cosa cambia per Iban e carte Da oggi, lunedì 16 ottobre, sono cominciati i primi trasferimenti dei clienti di Intesa Sanpaolo a Isybank. Entro l’inizio del 2024 riguarderanno quattro milioni di persone. In questo articolo trovate tutti i cambiamenti riguardo Iban e carte di credito.

A cura di Valerio Berra

Il trasferimento è cominciato. Da oggi, lunedì 16 ottobre, Intesa Sanpaolo ha avviato il processo per trasferire circa 4 milioni di clienti verso Isybank, la nuova banca digitale lanciata proprio dal gruppo Intensa Sanpaolo. L’operazione ha stupito i correntisti di Intesa coinvolti in questa migrazione. Per capire se si è passati a Isybank bisogna controllare le notifiche arrivate sull’app. La comunicazione infatti è avvenuta attraverso questo canale, come accettato dai clienti che hanno firmato con Intesa Sanpaolo.

Cambia l’Iban per i correntisti passati a Isybank da Intesa Sanpaolo

Per i clienti che passeranno a Isybank cambieranno parecchie cose. La prima cosa sarà l’Iban, l’International Bank Account Number che serve per ricevere o inviare denaro. Un problema non da poco, visto che i clienti dovranno ricordarsi di comunicare il nuovo Iban al datore di lavoro. Intesa Sanpaolo ha spiegato che c'è un anno di tempo: fino al 16 ottobre 2024 la banca si occuperà di accreditare automaticamente i bonifici dal vecchio Iban a quello nuovo. Per il prossimo anno i vostri stipendi arriveranno comunque ma poi verranno bloccati perché il trasferimento dei bonifici dal vecchio Iban a quello nuovo non sarà più consentito.

Questo processo è stato chiarito anche da Intesa Sanpaolo nelle sue comunicazioni ufficiali sul passaggio a Isybank: “Il tuo IBAN cambierà, te lo comunicheremo almeno 30 giorni prima dal conferimento dei tuoi rapporti in isybank tramite comunicazione dedicata. Lo troverai inoltre nell’app isybank all’accesso nella home”. Per controllare quale sarà il vostro prossimo Iban vi consigliamo di tenere sotto ano l’app Intesa Sanpaolo. La comunicazione del nuovo Iban infatti arriverà sempre su questo canale circa 30 giorni prima dal passaggio effettivo.

Leggi anche Come capire se sei già passato a Isybank

Cosa succede alle carte di debito di Intesa Sanpaolo

Nessun problema invece per le carte di debito. Secondo Intesa Sanpaolo le carte potranno essere utilizzate fino alla loro scadenza, esattamente come sarebbe successo prima del passaggio: “Le tue carte rimarranno attive e potrai continuare a utilizzarle. Tutti i dati delle carte resteranno invariati. Se dimenticherai il PIN, potrai utilizzare la funzionalità “Recupera PIN” che troverai nella sezione Carte dell’app Isybank”.

Per ogni cliente il momento esatto del passaggio a Isybank verrà confermato da una “comunicazione specifica”. Nella nuova app di Isybank verrà trasferita anche tutta la documentazione prodotta negli ultimi dieci anni con Intesa Sanpaolo. Come già chiarito più volte dalla stessa Intesa Sanpaolo invece recedere dal conto Isybank è molto difficile: l'unica strada resta la chiusura del vostro conto.