Nuova scadenza di Intesa Sanpaolo, si può bloccare il passaggio a Isybank entro il 29 febbraio: come fare Potranno rifiutare il trasferimento solo i correntisti che sarebbero dovuti essere trasferiti a partire da marzo. Nella mail la banca ha spiegato che i clienti dovranno manifestare il consenso espresso cliccando un pulsante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

C'è una scadenza e un tasto da premere. Intesa Sanpaolo ha inviato ai suoi clienti una mail dove spiega come bloccare il passaggio a Isybank. Nel comunicato si legge: "Come annunciato nelle comunicazioni del 19 luglio e del 13 novembre scorso, il 18 marzo 2024 Intesa Sanpaolo darà corso al trasferimento a Isybank dei clienti che appartengono al segmento prevalentemente digitali", quei clienti che non frequentano spesso le filiali fisiche della banca e che nell'ultimo anno si sono rivolti ai servizi digitali. Non verrano invece trasferiti i clienti che hanno più 65 anni, chi ha un fido sul conto corrente, i clienti con giacenze finanziarie superiori a 100.000 euro, e chi ha effettuato più di 10 operazioni in filiale nell'ultimo anno o comunque dall'apertura del conto se avvenuta nel 2023.

"Al fine di perfezionare il trasferimento su Isybank, lei dovrà manifestare il suo consenso espresso cliccando il pulsante qui sotto con scritto Accetto. In caso contrario, dovrà cliccare il pulsante qui sotto con scritto Rifiuto", spiegano comunicato. Bisogna scegliere "entro il 29 febbraio 2024". Potranno però rifiutare il trasferimento solo i correntisti che sarebbero dovuti essere trasferiti a partire da marzo.

Perché i clienti di Intesa Sanpaolo sono passati a Isybank

Milioni di clienti di Intesa Sanpaolo hanno scoperto all'improvviso che sarebbero stati trasferiti a un altro servizio bancario: Isybank. La comunicazione è arrivata con una notifica sull’app della banca con l’oggetto: “Trasferimento a Isybank”, eppure molti non l'hanno vista. E così a inizio ottobre sui social sono apparse le prime segnalazioni. "Quindi mi cambiano banca e lo scopro in questo modo?" scrive un utente. Non è proprio un cambiamento di banca visto che Isybank fa parte dello stesso gruppo di Intesa Sanpaolo, eppure i clienti dovranno abituarsi ad alcune differenze che potrebbero creare problemi, non ci saranno infatti filiali sul territorio e il conto funziona solo via app.

La banca digitale è il punto cardine del piano di crescita aziendale di Intesa Sanpaolo tra i 2022 e il 2025. Gli investimenti tecnologici sono stati di oltre 100 milioni di euro solo nel 2022. L’obiettivo entro il 2024 è il lancio operativo di Isybank. Sul sito la banca spiega. "Con soluzioni innovative, Isybank si rivolge principalmente ad una clientela giovane interessata a usare servizi innovativi esclusivamente online e sullo smartphone". Per questo ha deciso di trasferire quattro milioni di clienti prevalentemente digitali su Isybank.

Cambia la modalità di trasferimento

I primi trasferimenti previsti per ottobre sono già avvenuti. Intesa Sanpaolo però ha deciso di fare un passo indietro. E infatti dopo le lamentele dei clienti e l'apertura di un'istruttoria da parte dell'Antitrust, la banca ha comunicato che alcuni clienti destinati a Isybank avrebbero potuto negare il passaggio alla banca digitale. A novembre i clienti hanno ricevuto una notifica intitolata “Informazioni utili sul trasferimento dei rapporti a Isybank”.

Nel pdf in allegato Intesa Sanpaolo ha spiegato che le modalità per accettare il trasferimento sarebbero cambiate. Questa nota non è arrivata ai clienti già trasferiti. Il portavoce di Intesa Sanpaolo dopo la pubblicazione in app della nota aveva spiegato:

“Questa decisione è stata assunta dalla banca dopo l’attento ascolto della propria clientela e per andare incontro nel modo migliore possibile alle esigenze raccolte. Intesa Sanpaolo resta pienamente convinta della validità del progetto isybank, confermata anche dal fatto che oltre il 90% dei clienti trasferiti a ottobre è già operativo. Dalle nostre prime rilevazioni risulta non pienamente soddisfatto il 5% della clientela interessata e la banca sta già attivandosi per rispondere al meglio alle esigenze di questi clienti”.

Come bloccare il passaggio a Isybank

Per decidere se essere trasferiti o meno basterà premere un pulsante. I clienti infatti entro la data dovranno cliccare o su Accetta o su Rifiuta per decidere se rimanere su Intesa Sanpaolo o passare a Isybank. "Se in calce a questa comunicazione non sono presenti i pulsanti che le abbiamo descritto La invitiamo a riaprire questa comunicazione tramite l'App o tramite la sua area riservata in Internet Banking utilizzando il banner arancione che trova nell'home page." In caso di accesso sull'App, è necessario aver già scaricato la versione aggiornata.

"Ringraziando per l'attenzione, e sperando di averle fatto cosa gradita, vogliamo rinnovare la nostra disponibilità a rispondere a qualsiasi dubbio tramite la nostra Filiale Digitale". Il numero verde da chiamare è il 800.303.303. "Sul sito www.isybank.com troverà poi tutte le informazioni e le risposte alle domande più frequenti", si legge nel comunicato. La Filiale Digitale di Intesa Sanpaolo può essere contattata nel seguenti orari:

Dal lunedì al giovedì dalle 7:00 alle 24:00

Il venerdì dalle 7:00 alle 22:00

Il sabato e la domenica dalle 9:00 alle 19:00