Stai vedendo tutti i contenuti di Instagram? Come capire se hai dei blocchi nelle impostazioni Dal 9 febbraio Instagram ha iniziato un progetto per ridurre i contenuti di natura politica che si trovano nella sezione Esplora e nel flusso dei Reel. Nelle impostazioni dell’app è stato inserito un filtro automatico che si può ridurre seguendo giusto qualche passaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Sui social è già un piccolo trend. Si parte dall’account dalle impostazioni e si verifica se su Instagram è inserito un blocco sui contenuti. Nessun complotto, anzi. Tutto è stato annunciato per tempo nei mesi scorsi. In vista delle elezioni che nel 2024 coinvolgeranno molti Pesi del mondo (tra cui Unione Europea e Stati Uniti) il social network di Meta ha deciso di impostare una serie di blocchi per i contenuti di tipo politico.

Gli annunci sono stati due. Il primo risale al 9 febbraio ed è stato pubblicato sul blog ufficiale di Instagram. Curioso l’inizio dell’avviso: “Vogliamo che Instagram e Threads siano esperienze positive per tutti”. Per favorire questo approccio la scelta è stata quella di inserire un filtro automatico sui contenuti di natura politica:

“Stiamo rafforzando l'approccio attuale alle modalità in cui trattiamo i contenuti di natura politica: non li consiglieremo in modo proattivo nelle sezioni dei consigli su Instagram e Threads. Se vuoi che questi post ti vengano consigliati lo stesso, avrai la possibilità di vederli grazie a un’opzione”.

In italia il sistema è stato implementato ufficialmente il 27 marzo, come riporta l'agenzia stampa Ansa. Sembra però che i social se ne siano accorti nelle ultimi giorni. I post politici sono quelli che secondo Meta “menzionano governi, elezioni o argomenti sociali che riguardano un gruppo di persone o la società in generale”. Una definizione larga che rischia di limitare il flusso delle informazioni in vista delle elezioni.

Cosa viene bloccato dal filtro

Solo una nota. Il filtro fa riferimento ai contenuti di account che non vengono seguiti dagli utenti. Quindi, in breve, blocca i contenuti considerati politici che troviamo nelle sezioni “Esplora” e nel flusso dei Reel. I contenuti degli account che già seguiamo invece non dovrebbero essere bloccati.

Il problema però non riguarda solo i contenuti dei politici. Nella definizione di Meta rientrano anche i contenuti di natura informativa, pubblicati da giornali, pagine di divulgazione e opinionisti. Non esattamente il modo migliore per arrivare pronti alle elezioni europee.

Come togliere il filtro sui contenuti politici

Se non avete cambiato impostazione e soprattutto se avete aggiornato Instagram, avete tutti il filtro già impostato. Per verificarlo e toglierlo bisogna seguire questa procedure:

Aprite il vostro account Instagram

Andate sul vostro profilo

Cliccate su Burger Menu (le tre linee orizzontali) in alto a sinistra

(le tre linee orizzontali) in alto a sinistra Toccate Conenuti Suggeriti

Toccate Contenuti di Natura Politica

Toccate Non limitare i contenuti di natura politica delle persone che non segui