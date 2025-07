In arrivo le nuove emoji, sono 9 e c’è anche una faccina distorta: qual è il loro significato

Per l’aggiornamento Unicode 17.0, che debutterà su iOS 26, sono state selezionate nove nuove emoji: ecco quali sono e quando arriveranno sui nostri smartphone.

Una faccina distorta con gli occhi spalancati, un trombone, un’orca e persino un torsolo di mela. Sono alcune delle nove nuove emoji che presto compariranno sulle nostre tastiere grazie all’aggiornamento Unicode 17.0, che debutterà con iOS 26. "In occasione della Giornata Mondiale delle Emoji, siamo entusiasti di condividere alcune delle nuove emoji", ha annunciato l'Unicode Consortium.

È un’organizzazione no-profit che definisce e gestisce l'Unicode Standard, il sistema di codifica universale che garantisce che testo, simboli ed emoji vengano visualizzati correttamente e in modo uniforme su tutti i dispositivi e piattaforme. L'Unicode Consortium ogni anno decide anche quali emoji compariranno sul nostro smartphone. Per il prossimo aggiornamento di iOS 26, sono state selezionate nove nuove emoji ufficiali.

Le nuove emoji presentate da Unicode

Per l’aggiornamento Unicode 17.0, che debutterà su iOS 26, sono state selezionate nove nuove emoji:

Trombone

Scrigno del tesoro

Faccia distorta

Creatura pelosa (in stile Bigfoot)

Nuvola da rissa in stile cartoon

Torsolo di mela

Orca

Ballerina di danza classica

Frana

"Le emoji sono diventate il modo preferito al mondo per dire qualsiasi cosa, senza dire una parola. Che tu stia mandando un messaggio al tuo migliore amico, pubblicando sui social media o tirando su il morale a qualcuno con un 😭 al momento giusto, gli emoji ci aiutano a connetterci attraverso lingue, culture e continenti."

Quando compariranno sul tuo smartphone

Prima di arrivare sulle tastiere, sarà Apple a ridisegnarle seguendo il proprio stile grafico. Ma gli utenti dovranno pazientare: come ricorda 9to5Mac, i nuovi simboli raramente compaiono già nella versione iniziale di iOS. È più probabile che vengano introdotti con aggiornamenti successivi, come accaduto con le emoji rilasciate quest’anno su iOS 18.4. Con ogni probabilità, arriveranno con iOS 26.1 o 26.2 entro fine anno.

Non solo emoji standard: come usare le Genmoji

Oltre alle icone ufficiali, Apple punta anche sulla personalizzazione. Con l’introduzione di Apple Intelligence, gli utenti potranno creare le proprie emoji grazie alla funzione Genmoji. Il processo è semplice: basta descrivere in una frase l’emoji che si desidera generare e l’intelligenza artificiale la trasformerà in un’immagine pronta per essere usata. Apple avverte che alcune descrizioni possono dare risultati imprevisti.