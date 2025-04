video suggerito

Nuove reaction su WhatsApp: come sbloccare la tastiera completa Con il nuovo aggiornamento gli utenti di WhatsApp potranno accedere a tutte le emoji disponibili sulla tastiera, non solo alle sei opzioni iniziali. Le nuove reaction si inseriscono in un piano più ampio di rinnovamento dell'esperienza utente, tra le novità infatti ci sono anche le foto in movimento.

A cura di Elisabetta Rosso

Su Whatsapp potrai reagire come vuoi. Basterà cliccare sul messaggio per accedere a tutte le emoji disponibili sulla tastiera. Dopo aver lanciato una prima versione delle reaction nel 2022 — limitata a pochi emoji standard — ora la piattaforma di Meta amplia la scelta, permettendo agli utenti di rispondere ai messaggi in modo ancora più personalizzato. Come ha annunciato WaBetaInfo, portale dedicato a WhatsApp, "la nuova funzionalità consentirà agli utenti di reagire ai messaggi utilizzando qualsiasi adesivo dalla propria collezione. A differenza del sistema attuale, che limita le reazioni a un set predefinito di emoji, l'aggiornamento sbloccherà la tastiera completa degli adesivi per le reazioni", tra questi gli adesivi ufficiali dello store di WhatsApp, quelli importati e quelli salvati sul dispositivo.

"Estendendo le reazioni oltre le emoji di base, WhatsApp mira a offrire agli utenti un modo più espressivo, creativo e personale di interagire con messaggi e contenuti multimediali, rendendo le conversazioni ancora più vivaci e divertenti", spiega WaBetaInfo. Il roll out è iniziato e le nuove reazioni verranno integrate sui dispositivi Android, iOS nelle prossime settimane. Il consiglio è di tenere aggiornata l'app in vista delle nuove reaction.

Cosa cambia con l'aggiornamento delle reaction

Gli utenti con il nuovo aggiornamento potranno:

Scegliere una reazione rapida semplicemente tenendo premuto su un messaggio e selezionando l’emoji preferita da un menu ampliato.

Accedere a tutte le emoji disponibili sulla tastiera, non solo alle sei opzioni iniziali

sulla tastiera, non solo alle sei opzioni iniziali Usare anche emoticon animate o sticker per reagire ai messaggi

"Questa nuova funzionalità potrebbe essere particolarmente utile, uno sticker è infatti in grado di catturare un'emozione, un tono o il senso dell'umorismo che un emoji semplicemente non riesce a trasmettere", ha spiegato WaBetaInfo. Le nuove reaction possono "arricchire l'impatto emotivo della risposta, introducendo al contempo un elemento distintivo e divertente alla conversazione."

Le nuove reaction si inseriscono in un piano più ampio di rinnovamento dell’esperienza utente. WhatsApp infatti ha annunciato anche le foto in movimento. Sono un ibrido tra immagine e video, il formato multimediale infatti cattura qualche secondo prima e dopo lo scatto, regalando movimento alle istantanee. La funzione è già disponibile su alcuni dispositivi, una volta implementata sarà disponibile sulle chat individuali, di gruppo e anche sui canali WhatsApp.