WhatsApp ha delle nuove emoji animate: basta toccarle per far piovere coriandoli

La funzione che fa piovere coriandoli sulle schermate delle chat è ora attiva nella sua versione beta per Android, ma presto potrebbe arrivare il rilascio definitivo. L’animazione sarà però disponibile solo per il periodo delle Feste.

Con l'arrivo imminente delle festività, WhatsApp riporta nelle chat un tocco di colore. La nuova beta 2.25.35.11 per Android introduce un effetto grafico pensato per rendere più vivaci scambi e auguri: una pioggia di coriandoli che si attiva reagendo ai messaggi con alcune emoji celebrative. Una funzione semplice, già sperimentata anche da altre app, ma che nelle intenzioni degli sviluppatori può conferire alle chat un tocco più gioioso in vista degli auguri di Natale e Capodanno.

Come funziona l'animazione

La novità arriva sotto forma di reazioni arricchite: toccando l'emoji giusta sulla barra delle reaction – il party popper, il piccolo cono spara-coriandoli – sullo schermo si attiva l'animazione "confetti", una cascata colorata che scende dall’alto. Da notare che "confetti", in inglese, non indica i nostri dolcetti tipici delle celebrazioni, ma proprio i coriandoli. Lo stesso effetto si può però ottenere anche con altre emoji "festaiole", come i bicchieri che brindano la bottiglia che si stappa, la faccina festosa con la trombetta o la confetti ball (quella sfera aperta a metà dalla quale cadono coriandoli e stelle filanti).

Credits: WaBetaInfo

Proprio come avvenne nel 2024, WhatsApp ha deciso di limitare questa novità al solo periodo festivo. L'animazione resterà attiva per alcune settimane, senza una data precisa di disattivazione, ha spiegato WaBetaInfo, sito dedicato al funzionamento e agli aggiornamenti dell'app di messaggistica. Un meccanismo che ricorda quello degli addobbi: arrivano nel periodo giusto, portano un clima diverso e spariscono quando la stagione si chiude. Per ora la funzione è però disponibile solo nella beta per Android, ma il rilascio della versione definitva è previsto a breve. È probabile che arrivi anche su iOS e le versioni web e app desktop, così da rendere uniforme l'esperienza, ma non vi sono ancora indiscrezioni a riguardo.

Leggi anche Cos’è la nuova sezione Informazioni di WhatsApp e perché può esserti utile

L'animazione non influirà sulle prestazioni dell'app

L'effetto coriandoli, fanno sapere gli sviluppatori, è stata realizzata con Lottie, un formato di animazione molto leggero già utilizzato in molti progetti mobile di Android per creare effetti fluidi, leggeri e scalabili. Questo significa che l'app non viene appesantita e le animazioni risultano nitide su schermi di diverse dimensioni, senza incidere sulla velocità o le funzionalità dell'app.