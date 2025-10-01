WhatsApp lancia le foto animate: cosa sono e come funzionano Live Photo e Motion Photo

In un post sul suo blog ufficiale, WhatsApp ha annunciato l’arrivo di una nuova funzionalità che dovrebbe presto permettere agli utenti iOS e Android di condividere foto in movimento.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su WhatsApp ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Su WhatsApp arriva una novità che potrebbe cambiare le nostre chat, o almeno renderle più dinamiche e interattive: le Live Photo per gli utenti di iPhone o le Motion Photos su Android. Si tratta di immagini in movimento, in sostanza foto che, oltre allo scatto in sé, catturano un istante prima e un istante dopo i movimenti del soggetto fotografato, audio compreso.

Lo ha annunciato ieri, 29 settembre, WhatsApp in un post sul suo blog ufficiale: "Ora puoi – si legge nel post – condividere Live Photo (iOS) e Motion Photo (Android) che sono in grado di cogliere la vita così com'è, completa di suoni e movimenti, il che significa che puoi condividere gli attimi più importanti con gli amici, su qualsiasi piattaforma".

Cosa sono le immagini animate

Come succede ogni volta che viene lanciato un aggiornamento, sia per iOS che per Android, le nuove funzionalità non arrivano su tutti i dispositivi, ma vengono prima sperimentate su un numero selezionato di tester. È stato così anche per la nuova funzionalità foto animate, che è stata lanciata in fase di sperimentazione nei mesi scorsi su un numero selezionato di dispositivi.

In un aggiornamento per iOS di inizio settembre (25.24.10.72), WhatsApp – come ha rivelato il portale specializzato negli aggiornamenti di WhatsApp WABetaInfo – ha sperimentato in alcuni tester la nuova funzionalità in grado di supportare la condivisione delle Live Photo nella loro versione originale.

Su Android la stessa funzionalità, con il nome "Motion Photo", era già stata lanciata, anche qui in fase di test, qualche mese prima, almeno già dalla versione 2.25.22.29. Le "Motion Photo", o foto in movimento, sono l'equivalente su Android delle Live Photo di iOS, ovvero mini videoclip che catturano l'intero movimento del soggetto a cui si fa la foto, incluso l'audio, una via di mezzo tra un'immagine fissa e un breve video, "che cattura spiega WABetaInfo – i momenti un secondo e mezzo prima e dopo la pressione dell'otturatore".

Come si usano

L'obiettivo di questa funzione sembra quindi rendere lo scambio di messaggi ancora più veloce e in tempo reale, anche tra dispositivi con diverso sistema operativo. In base a quanto anticipato da WABetaInfo, WhatsApp dovrebbe infatti supportare lo scambio di foto animate anche tra iPhone e Android: ovvero un utente iOS riuscirà ad aprire una Motion Photo da un utente Android, vedendola come Live Photo, e quest'ultimo potrà ricevere una Live Photo da un utente iOS.

Inoltre, sarà l'utente a poter scegliere come visualizzare la foto animata: se vorrà visualizzarla nella sua versione originale, quindi animata, gli basterà cliccare il pulsante dedicato che appare sull'icona della foto nel messaggio. Quando anche sul vostro dispositivo la funzionalità sarà disponibile, dovreste visualizzare un messaggio all'interno delle vostre chat.