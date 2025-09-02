Su WhatsApp cambiano le regole per creare gli sticker: la novità in arrivo nell’ultimo aggiornamento

Il sito specializzato nell’app di messaggistica ha annunciato l’arrivo di una nuova funzione nell’ultimo aggiornamento di WhatsApp per Android: si tratta di un tool che permette di creare e salvare gli adesivi, senza doverli per forza inviare subito in chat.

Tra le novità in programma per l'ultimo aggiornamento beta di WhatsApp (versione 2.25.24.23), attualmente in fase di rolling out e disponibile per Android sul Google Play Store, c'è una nuova funzione che si chiama "Crea e salva lo sticker" e introduce nuove modalità di creazione degli sticker. Stiamo parlando degli adesivi personalizzati che possono essere create direttamente dagli utenti a partire da qualsiasi immagine, foto comprese.

La nuova funzione è stata intercettata e diffusa da WABetaInfo, portale specializzato sull'app di messaggistica e in tutti gli aggiornamenti che la riguardano. Ma è molto probabile che ancora non sia visibile sul tuo WhatsApp perché, per il momento, è disponibile solo per alcuni beta tester e verrà estesa ad altri utenti nelle prossime settimane.

Cosa cambia con la nuova funzione

Questa novità interessa soprattutto chi ama creare nuovi sticker. Infatti, se finora chi voleva creare un nuovo adesivo doveva condividerlo immediatamente nella chat in cui si trovava, con la nuova funzione diventa possibile creare sticker in autonomia e salvarli nella propria raccolta, senza doverli inviare subito in chat.

La creazione degli sticker è sempre stata piuttosto semplice e immediata. Basta cliccare l’icona a sinistra nella casella di testo in una qualsiasi chat, la stessa per utilizzare le emoji, e poi cliccare la quarta icona, quella appunto destinata agli adesivi. A questo punto, vicino agli sticker salvati nella propria raccolta, c'è la funzione "Crea". Utilizzando questa, l'app apre la galleria per selezionare la foto o l'immagine da cui ritagliare lo sticker. A questo punto, però, per salvare l'adesivo appena creato e utilizzarlo in futuro, era necessario inviarlo come messaggio.

Con l'ultimo aggiornamento, invece, WhatsApp ha voluto eliminare questo passaggio che per molti utenti poteva essere un limite. L'obiettivo degli sviluppatori dell’ultima versione beta è quindi quello di rendere più semplice e libera la creazione degli sticker personalizzati e permettere agli utenti di crearli in anticipo e usarli quando ritengono opportuno. Un altro scopo della novità – aggiunge WABetaInfo – è anche quello di migliorare la qualità delle chat, evitando interruzioni nel momento stesso in cui un utente desidera creare un nuovo sticker.