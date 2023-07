Il video di una feroce guerra di pixel che si è combattuta sui social Per poco meno di una settimana su Reddit è stata aperta r/Place, un’enorme tela virtuale fatta di pixel in cui gli utenti potevano colorare un pixel alla volta. Le varie community presenti sulla piattaforma si sono accordate per disegnare meme, bandiere e fumetti. Alla fine però sulla tela è comparso un unico, enorme, messaggio.

A cura di Valerio Berra

REDDIT | La protesta degli utenti di Reddit contro il Ceo della piattaforma Steve "Spez" Huffman

Ognuno ha il suo pixel. Deve decidere dove posizionarlo, come colorarlo e soprattutto quando difenderlo da chi vuole sottrarlo. Attorno c’è una tela fatta di migliaia di altri pixel. L’unico modo per creare qualcosa di almeno decente è organizzarsi con la propria community e decidere insieme cose disegnare. r/Place è uno degli esperimenti più affascinanti per vedere il livello di collaborazione che possono raggiungere gli utenti di un social network.

r/Place è un gioco nato su Reddit, lanciato come pesce di aprile nel 2017 e poi ripreso più volte nel corso della storia di questa piattaforma. È un gioco a tempo. Reddit offre una tela su cui si può disegnare qualsiasi cosa in pixel art a patto che gli utenti riescano a mettersi d’accordo. Si parte da un pixel: ogni utente può dipingerlo di un colore scelto da una palette con 40 tonalità. In alcune edizioni le tonalità aumentano con il passare dei giorni. Il pixel rimane dello stesso colore per un tempo che arriva massimo a 20 minuti. Dopo può esser conteso da un altro utente.

La guerra tra community

Il gioco qui funziona molto bene perché Reddit è un posto in cui le community sono fondamentali. Anzi. Forse è l’ultimo social rimasto in cui gli utenti riescono a confrontarsi tra di loro su argomenti verticali, visto che di fatto ricalca la struttura dei vecchi forum. E quindi gli utenti hanno effettivamente la possibilità di organizzarsi e creare qualcosa che rappresenti la loro community. La tela è rimasta aperta per meno di una settimana. Per sei volte gli amministratori hanno allargato lo spazio lasciando più pixel liberi. Un video pubblicato dalla stessa Reddit riassume con un timelapse tutto quello che è successo in questi giorni.

Alcuni disegni sono banali, rappresentano solo la bandiera di una nazione. Altri sono sorprendenti. A un certo punto compare sulla tela una carta Pokémon, nello specifico un Charizard del set base, praticamente perfetta. Ma ci sono anche un’enorme bandiera dell’Ucraina con al centro il simbolo del Paese, varie vignetta del manga One Piece, la riproduzione del Viandante sul Mare di Nebbia, il monte Fuji e meme di diversa foggia.

Notevole, sul finale, un enorme FUCK SPEZ che compare su tutta la tela. Spez il nickname di Steve Huffman, il ceo di Reddit che negli ultimi mesi è stato al centro di una serie di polemiche per aver alzato i prezzi delle API di Reddit. Questi software servivano a diverse community per moderare i commenti degli utenti. Sempre in segno di protesta gli utenti di Reddit avevano cominciato anche un curioso sciopero dei contenuti.