Per la prima volta stiamo vedendo uno sciopero organizzato dagli utenti di un social network Gli utenti di Reddit hanno deciso di chiudere molte delle loro community. La piattaforma ha annunciato delle policy diverse per una serie di Api molto usate, alcune rischiano di sparire. Per questo è cominciato uno sciopero dei contenuti che durerà per tre giorni.

A cura di Valerio Berra

Reddit è la “Front Page” di internet, la prima pagina. Da qui partono tendenze che poi spesso si muovono a cascata anche su altri social. In Italia non ha mai funzionato molto come social network ma nel resto del mondo, soprattutto negli Stati Uniti, è diventato un ottimo strumento per radunare community da migliaia di utenti su temi specifici. Reddit funziona in pratica come se fosse un enorme ecosistema di forum, detti in gergo subreddit. Si pubblicano post, articoli di giornali o foto e le discussioni vengono tutte organizzate attorno a questi contenuti. Un arcipelago di forum che al momento, in larga parte, sono chiusi. Il motivo? Stanno scioperando contro la piattaforma.

Migliaia di subreddit sono diventati privati: gli utenti non possono più accedere, vedere i nuovi contenuti e nemmeno commentare quelli vecchi. Questi forum avevano anche milioni di iscritti, proprio perché Reddit era rimasto uno degli ultimi social a permettere una gestione così attenta dalle community. La scelta degli amministratori ha portato anche qualche scompenso nella piattaforma, visto che quando è cominciata la protesta Reddit ha registrato una serie di down.

Perché le community di Reddit sono in sciopero

Esattamente come fatto da Twitter, la piattaforma nelle ultime settimane ha alzato i prezzi necessari per accedere alle API. Le Application programming interface (API) sono dei programmi “secondari” in pratica sono in grado di eseguire delle operazioni appoggiandosi ad un altro software. Su Twitter le API vengono usate per estrarre informazioni, come il numero di post pubblicati da un utente, il loro contenuto o l’evoluzione nel numero di utenti. Su Instagram possono svolgere le stesse operazioni mentre su Reddit venivano usati anche per funzioni legate alla moderazione.

Nel caso di Reddit una delle API più importanti era Apollo, in software in grado di offrire ottimi strumenti di moderazione per le community, migliori di quelli offerti dalla stessa piattaforma. Con le nuove regole sulle API questo servizio verrebbe a costare troppo per gli sviluppatori. Secondo Christian Selig, creatore di Apollo, per mantenere attiva bisognerebbe investire circa 20 milioni di dollari. Come risposta a queste nuove policy dal 12 al 14 giugno le community, i cuori di questa piattaforma, hanno scelto di fermarsi.