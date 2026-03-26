Il primo robot ospite alla Casa Bianca, Melania Trump: “Immaginate un educatore umanoide”

Durante l’evento Fostering the Future Together Global Coalition Melania Trump ha fatto il suo ingresso alla Casa Bianca accompagnata da un robot umanoide di ultima generazione, il primo ospite umanoide ospite alla Casa Biana. La first lady ha poi parlato del loro possibile futuro nell’istruzione: “Potranno offrire un’esperienza personalizzata per ogni studente”.

Foto dall’evento “Fostering the Future Together Global Coalition” alla Casa Bianca

All'apertura del secondo giorno del summit inaugurale della "Fostering the Future Together Global Coalition" Melania Trump ha fatto il suo ingresso alla Casa Bianca con un ospite speciale. Ad accompagnarla c’era infatti Figure-3, un robot umanoide prodotto dall’omonima azienda californiana leader nel settore della robotica. "Il suo primo ospite umanoide americano alla Casa Bianca", come lo ha definito la first lady.

Dopo aver camminato accanto a lei, il robot ha preso parola, ringraziandola dell’invito: “Grazie alla first lady Melania Trump per avermi invitato alla Casa Bianca. È un onore per me essere all’incontro di apertura della Fostering the Future Together Global Coalition. Sono Figure-3, un umanoide realizzato per gli Stati Uniti. Sono grato di fare parte di questo momento storico per dare ai bambini gli strumenti necessari attraverso la tecnologia e l'istruzione”.

Il summit delle first lady

La Fostering the Future Together Global Coalition è un’iniziativa lanciata da Melania Trump e rivolta alle first lady di tutto il mondo con l’obiettivo di avviare una cooperazione per sostenere e promuovere l’istruzione dei bambini attraverso un uso sicuro delle tecnologie più innovative disponibili, intelligenza artificiale (IA) compresa.

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"Il progetto "Fostering the Future Together" – spiega la Casa Bianca – metterà a disposizione dei paesi del mondo tecnologie avanzate, tra cui l'intelligenza artificiale, per supportare bambini, insegnanti e genitori, proteggendoli al contempo dai pericoli online".

Al summit hanno partecipato 45 nazioni, leader da tutto il mondo ed esperte ed esperi del settore tecnologico. Tra i temi discussi uno spazio è stato infatti dedicato anche alle possibili applicazioni dell'intelligenza artificiale nell'istruzione a vantaggio dei bambini.

"Educatori umanoidi"

A questo proposito, durante il suo discorso la first lady degli Stati Uniti ha parlato del futuro dell'IA e del suo potenziale impatto sulle nostre vite: "Il futuro dell'intelligenza artificiale è personificato. Assumerà le sembianze degli esseri umani. Molto presto, l'intelligenza artificiale passerà dai nostri telefoni cellulari a umanoidi in grado di svolgere funzioni utili".

La first lady ha parlato poi di un potenziale educatore umanoide: "Immaginate un educatore umanoide di nome Platone. L'accesso agli studi classici è ora istantaneo (…) Platone offrirà un'esperienza personalizzata, adattabile alle esigenze di ogni studente. Platone è sempre paziente e sempre disponibile".

Cos'è Figure-3

Anche se la risata accennata e un po' imbarazzata di Melania mentre dice sotto voce a Brigitte Macron "Se ne va" – riferendosi a Figure-3 che si allontana a passo rigido dalla sala – e le facce tra lo stupito e il divertito degli ospiti lo fanno sembrare una creatura bizzarra più che un portento della tecnologia, Figure-3 è la terza generazione di robot umanoidi di una delle aziende di robotica leader negli Stati Uniti.

Oltre a camminare a muoversi autonomamente, Figure-3 può occuparsi autonomamente delle faccende domestiche, come lavare i piatti e pulire. Completamente bianco, fatta eccezione per lo schermo nero al posto del volto dove si accende una luce blu quando interagisce con l'esterno, Figure-03 è alto circa 172 cm e pesa 61 chili.

Questa generazione di umanoidi è dotata di un'intelligenza artificiale studiata e progettata dalla stessa azienda californiana che permette al robot di interagire con gli esseri umani, ricevere comandi, e di apprendere e adattarsi all'ambiente esterno.