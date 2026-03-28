Il creator Handy Geng ha costruito una spada gigante capace di tagliare un’auto: la lama è ispirata a un manga

Il creator cinese Handy Geng, noto sul web per le sue invenzioni assurde, ha saldato al braccio di un escavatore una lama di oltre 4,5 metri in grado di tagliare angurie, barili e persino le lamiere di un’auto.

Credits: YouTube/@HandyGeng

Un escavatore trasformato in arma scenografica, una lama lunga oltre quattro metri e mezzo e una sequenza di oggetti distrutti uno dopo l'altro. È questa l'ultima invenzione di Handy Geng, creator cinese diventato famoso per le sue invenzioni tanto assurde quanto geniali. Il creator ha realizzato una gigantesca spada ispirata all'universo manga di "Bleach". La colossale lama è stata fissata al braccio di un escavatore attraverso una struttura metallica progettata ad hoc. Una sorta di "pugno" in lamiera che è servito da supporto e sistema di aggancio per lo spadone.

Non si tratta però di un semplice assemblaggio. La struttura ha dovuto reggere una grande quantità di peso, vibrazioni e sollecitazioni durante l'uso. Per questo Geng ha costruito anche un telaio rinforzato, integrando dettagli scenografici come un altoparlante capace di diffondere musica "epica" mentre la macchina è in azione. Il risultato è un ibrido tra una macchina da cantiere e oggetto cinematografico che dominerebbe la scena in quelle battaglie di robot che andavano in onda in TV nei primi anni Duemila.

La lama extra-large e gli esperimenti di taglio

La narrazione del video postato su YouTube segue una narrazione tanto lineare quanto assurda. Tutto inizia con Geng che sfida a duello il fratello in un combattimento all'arma bianca. Entrambi i contendenti indossano pazzesche armature artigianali fatte di piastre di metallo. Di fronte alla superiorità del fratello armato di una grossa mazza chiodata, Geng decide quindi di esagerare e inizia a lavorare alla spada gargantuesca per rifarsi dello smacco.

Dopo aver filmato tutte le fasi della costruzione del marchingegno, si dedica quindi ad alcuni test per saggiare le capacità di taglio della lama. All'inizio il creator prova con un'anguria, segata a metà con una precisione chirurgica. Poi è la volta di alcuni barili pieni d'acqua, anch'essi trapassati da parte a parte come dei panetti di burro. Infine tocca a un'automobile, perforata a ripetizione con una serie di colpi precisi. A questo punto è il momento della rivincita e l'escavatore corazzato si prepara ad affrontare lo sfidante armato di mazza, che infatti esclama: "Questo è barare!"

Credits: YouTube/@HandyGeng

Chi è Handy Geng, il creator delle "invenzioni inutili"

Non è la prima volta che Handy Geng conquista il web con creazioni fuori scala. Già nel 2022 aveva attirato l'attenzione costruendo un enorme power bank da 27 milioni di mAh utilizzando una batteria per auto. Prima ancora, aveva progettato oggetti tanto improbabili quanto funzionanti: un trapano a forma di revolver, una griglia per salsicce integrata in strutture mobili, fino a un tapis roulant chiuso in una gabbia che si apre solo al raggiungimento dell'obiettivo di allenamento. Il suo canale YouTube, nato nel marzo 2020 in piena pandemia, ha superato i 400 mila iscritti, alimentato da una produzione costante di video in cui l'assurdo incontra la manualità. Dietro l'ironia, però, c'è una storia personale segnata da lavori duri e competenze acquisite sul campo.

Originario della provincia cinese dell'Hebei, Geng, il cui vero nome è Geng Shuai, ha lasciato la scuola a 16 anni per trasferirsi a Pechino come lavoratore stagionale. Ha fatto di tutto: operaio nei cantieri, venditore di telefoni, saldatore per la linea ferroviaria ad alta velocità. Proprio la saldatura, appresa dal padre fabbro, è diventata la base tecnica delle sue creazioni.

La svolta, secondo il South China Morning Post, arriva nel 2018, quando decide di condividere online i suoi progetti in acciaio. L'idea è quella di rompere la monotonia costruendo oggetti fuori da ogni logica commerciale. Una filosofia che negli anni si è trasformata in un marchio riconoscibile, capace di attirare milioni di visualizzazioni.