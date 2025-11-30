Un team di ingegneri nerd ha costruito una “vera” spada laser: è identica all’arma di Star Wars

Il gruppo di ingegneri HeroTech è riuscito a riprodurre una fedele riproduzione della spada laser di Luke Skywalker: la lama a LED è retrattila e s’innesca proprio come accade nei film di Guerre Stellari.

Credits: Youtube/HeroTech

Il sogno di ogni fan di Star Wars è impugnare una vera spada laser, simbolo della saga creata da George Lucas, capace di regalare alcuni dei duelli più spettacolari mai visti sul grande schermo. HeroTech, gruppo di ingegneri che realizza progetti e gadget avveniristici vicini al mondo nerd, è riuscito a trasformare quel desiderio in realtà, realizzando una versione funzionante e retrattile dell'iconica arma utilizzata da Luke Skywalker. Il risultato, condiviso su YouTube, è rapidamente diventato virale e ha portato migliaia di appassionati a sperare di poter presto vedere una versione commerciale del prototipo.

Una vera sfida ingegneristica

Per chi non conoscesse l'universo di Star Wars, la spada laser è l'arma utilizzata dai cavalieri Jedi e dai Sith (la loro controparte malvagia) ed è caratterizzata da una lama luminosa capace di deflettere i colpi e tagliare praticamente qualsiasi materiale. Realizzarne un modello funzionante non è però una sfida semplice. Per ottenere un effetto credibile occorre infatti mantenere un fascio di luce in grado di replicare l'aspetto "sfrigolante" mostrato nei film e costruire un sistema d'innesco che faccia guizzare la lama laser in modo fluido.

Grandi appassionati della galassia lontana lontana, i creativi di HeroTech avevano già sperimentato diverse soluzioni nel tempo, anche se finora tutte si erano dimostrate poco riuscite. La loro prima versione, hanno raccontato, era nata simile a un numero da prestigiatore, con un semplice bastone da mago – di quelli fino a dimensioni ridotte per poi estendersi all’istante con uno scatto –alla quale era stata applicata un'unica striscia LED. "C'era un grande buco di luce al centro della lama", hanno spiegato i giovani inventori. Inoltre l'estensione risultava lenta, il rientro macchinoso e l’elsa troppo grande e poco credibile. Una base interessante, ma lontana dall'eleganza dell'arma maneggiata da Luke Skywalker.

Credits: YouTube/Herotech

Il segreto è nell'elsa

Determinati a ottenere un prodotto migliore, i ragazzi di HeroTech hanno riprogettato tutto da zero. Il risultato è stato una spada laser con doppia striscia LED, capace di eliminare ogni zona d’ombra e creare un effetto luminoso uniforme, visibile da qualunque angolazione. A questo è stato affiancato un sistema a lama rotante, pensato per imitare l’energia dinamica che nelle riprese originali veniva ottenuta con effetti in-camera. La vera innovazione è però nascosta all'interno dell'elsa, che a differenza dei tentativi precedenti è una replica esatta di quella usata da Mark Hamill, l'attore che interpreta Luke Skywalker: un complesso sistema di tensione mantiene infatti i LED ben stesi anche quando la lama ruota rapidamente. Per far funzionare il tutto, HeroTech ha sperimentato decine di motori diversi, costruendo un meccanismo dotato di frizione meccanica e una sorta di effetto giroscopico. Il risultato è uno scatto fluido e un effetto di peso realistico, come se la "lama" opponesse resistenza al movimento.

Credits: Youtube/HeroTech

Per rendere il tutto ancora più verosimile, l'elsa è stata implementato con un sensore di movimento per accompagnare gli spostamenti della spada con il caratteristico suono elettrico che, come raccontato più volte dal sound designer della trilogia originale di Star Wars, Ben Burtt, venne creato combinando il ronzio di un vecchio proiettore con l'interferenza generata da un microfono vicino a un televisore.

La reazione dei fan

Dopo aver completato il prototipo, l’ingegnere di HeroTech che ha guidato gran parte del processo creativo è volato al Comic Con di New York per presentare la sua spada “artigianale” ai numerosi cosplayer che ogni anno popolano l'evento travestendosi da personaggi di Star Wars. Il risultato, come prevedibile, è stato un tripudio di volti stupefatti e commenti entusiasti. Ben fatto, giovani padawan.