Un robot ha preso a calci il Ceo dell’azienda: il video dello scontro

Il mito della creatura che sconfigge il creatore è un topos ricorrente nella fantascienza, ora a quanto pare è diventato anche un'escamotage per la promozione commerciale. In un video caricato da EngineAI, si vede l'androide T800 che tira un calcio a Zhao Tongyang, CEO e fondatore dell' azienda. Il filmato non è solo a scopo promozionale ma anche una provocazione contro le accuse mosse contro i precedenti video dimostrativi dell'azienda.

Il video arriva infatti dopo che diversi utenti avevano definito come “troppo perfetti per essere reali” i primi filmati di T800, accusando EngineAI di aver usato CGI o effetti di post-produzione. La risposta dell’azienda è stata una dimostrazione fisica: mettere in scena un contatto fisico diretto tra uomo e macchina, in uno studio spoglio che elimina ogni sospetto di manipolazione digitale.

Il controverso “calcio” del T800

Il filmato, condiviso su piattaforme cinesi e occidentali, ha generato reazioni contrastanti: da un lato, alcuni elogiano il coraggio della dimostrazione, dall’altro, non mancano dubbi sulla veridicità dell’impatto, con osservatori che parlano di scene potenzialmente studiate a tavolino.

Il T800 era stato presentato la settimana scorsa con un video spettacolare, nel quale il robot eseguiva calci volanti e sfondava porte, scatenando immediatamente il dibattito sull’uso di CGI. Nonostante EngineAI abbia ribadito che i filmati non utilizzano grafica computerizzata, AI o accelerazioni video, i primi contenuti, girati in uno studio scuro con montaggio stilizzato, avevano alimentato il sospetto di manipolazione digitale. La nuova clip “dietro le quinte”, pubblicata su X (ex-Twitter) con il titolo EngineAI T800 BTS Footage: Setting the Record Straight on CGI Rumors, mostra il robot in uno studio neutro, evidenziando la rapidità e precisione dei suoi movimenti e confermando la reale esecuzione fisica.

Un robot umanoide “da combattimento”

Il T800 si inserisce in un mercato in rapida espansione, dominato da nomi come Boston Dynamics, Tesla Robotics e Figure AI. Tuttavia, mentre la maggior parte dei competitor punta a applicazioni industriali e logistiche, EngineAI adotta un approccio differente, enfatizzando l’aspetto “da combattimento” del robot e infatti per promuovere l'androide ha annunciato un torneo di lotta robotica. Secondo quanto riportato da Humanoidsdaily, l’evento “Robot Boxer” è previsto per il 24 dicembre e il CEO Zhao Tongyang sembra prepararsi a questo tipo di dimostrazioni da settimane.

Caratteristiche tecniche del T800

Il T800 è un robot umanoide a grandezza naturale, progettato per mobilità elevata, resistenza e versatilità. Le sue dimensioni raggiungono i 173 cm di altezza e i 75 kg di peso con batteria inclusa. Il robot dispone di 29 gradi di libertà nel corpo e 7 gradi di libertà per ciascuna mano articolata. Il robot è in grado di svolgere movimenti rapidi, rotazioni acrobatiche e calci in aria.

La struttura del T800 utilizza pannelli in alluminio e tra le innovazioni ingegneristiche, c'è un sistema di raffreddamento attivo nei giunti delle gambe, che permette operazioni continue ad alta intensità fino a quattro ore. Il robot integra anche un sistema multi-sensore comprendente LiDAR a 360 gradi, telecamere stereo e algoritmi di rilevamento rapido dell’ambiente per evitare ostacoli e gestire situazioni complesse.

Con il T800, EngineAI sembra voler ridefinire i confini della robotica umanoide, puntando non solo sulle capacità pratiche ma anche sull’appeal mediatico e spettacolare dei robot da combattimento. La strategia, rischiosa ma affascinante, potrebbe attirare investitori e appassionati, pur ponendo interrogativi sull’equilibrio tra funzionalità industriale e dimostrazioni ad alto impatto visivo.