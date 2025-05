Due robot si sono picchiati per la prima volta sul ring: il video dell’incontro di kickboxing

video suggerito

Da un lato del ring c'è "AI Strategist", dall'altro "Energy Guardian". Non sono i nomi eccentrici di due kickboxer, ma i nuovi robot da combattimento che si sono sfidati durante un incontro. Il 25 maggio si è svolta la prima competizione mondiale di combattimento tra umanoidi a Hangzhou, nella Cina orientale. Il filmato dell'incontro mostra due androidi che si scambiano pugni su un ring e si tirano ginocchiate in testa. Sugli spalti la folla urla, incita, fino a quando uno dei due robot perde l'equilibrio e cade all'indietro, rotolando fuori dal ring. "AI Strategist" di Lu Xin si è aggiudicato il titolo di campione sconfiggendo "Energy Guardian", gestito da Hu Yunqian, per KO tecnico in tutti e tre i round.

L'incontro fa parte della China Media Group World Robot Competition Series, un evento per mettere in mostra le aziende che producono robot e promuovere l'integrazione tra scienza, cultura e turismo. È il primo evento sportivo da combattimento al mondo con robot umanoidi. Non solo, sono in programma anche partite di calcio e basket tra robot.

Perché i robot fanno sport

Sempre più spesso i robot partecipano a manifestazioni sportive. Ad aprile a Pechino si è tenuta la Mezza Maratona di Yizhuang, per la prima volta hanno partecipato anche i robot. 21 umanoidi hanno corso insieme agli umani. Ora l'incontro sul ring segna un passo avanti. Non si tratta solo di intrattenimento, l'evento è un modo per mostrare i progressi della Cina negli ambiti della robotica, dell'ingegneria e gli sviluppi dei sistemi di intelligenza artificiale.

Come ha spiegato Tian Feng, ex preside dell'Intelligence Industry Research Institute del gigante cinese del software di IA SenseTime, al Global Times , "oltre alla durata della batteria e alla resistenza dei materiali, gli sport da combattimento richiedono coordinazione di tutto il corpo e capacità di controllo degli arti superiori. Gli operatori devono controllare a distanza i robot per adattare rapidamente le tattiche in risposta alle mosse degli avversari durante gli scontri, e questi robot telecomandati vengono valutati non solo per la loro forza, ma anche per la loro capacità di apprendimento e adattabilità." Potrebbe quindi non essere così strano trovare umani sugli spalti e schiere di robot in campo.