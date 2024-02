Quali sono i meme migliori che ci ha regalato il Festival di Sanremo 2024 Il Festival di Sanremo 2024 ha lasciato dietro di sè una buona quantità di meme. Dal volto di Stash dei The Kolors replicato all’infinito al ballo di John Travolta, ecco cosa rimarrà ai social di questa edizione del Festival della Canzone Italiana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Il Festival di Sanremo è finito. O meglio, con la serata finale si è conclusa tutta la parte dello show in televisione. Per qualche giorno si parlerà ancora della gara, dalla vincitrice Angelina Mango, alle polemiche sul televoto per cui invece avrebbe vinto Geolier fino alle pagelle finali sull’ultimo Sanremo condotto con Amadeus. Gli ultimi attimi di questo Sanremo ritraggono il conduttore che abbandona l’Ariston insieme a Fiorello.

Per chi passa molto tempo della sua vita sui social c’è però un tesoro enorme che lascia ogni anno i Festival di Sanremo: i m. Ore e ore di show in live, decine di cantanti e ospiti di qualsiasi natura lasciano sempre un discreto archivio da cui attingere per i mesi successivi al Festival. In alcuni casi per gli anni. Dov’è Bugo?

I meme di Stash dei The Kolors

Un lungo filone di meme è arrivato da un personaggio che è rimasto un po’ nelle retrovie del Festival di Sanremo. Al netto di una canzone studiata per essere ballata in tutti i villaggi turistici di tutta Italia, dei The Kolors non si è parlato molto in questi giorni. Nonostante questo il volto di Stash è diventato uno dei meme più virali su X (fu Twitter). Nella sua ultima esibizione Stash ha anche attaccato un po' di questi meme alla sua chitarra.

La ragione? Nessuna. Semplicemente è stata riesumata una sua foto con una sorriso da un numero incerto di denti scattata questa estate. La sua espressione quasi indecifrabile ha attirato l’attenzione di migliaia di utenti che hanno cominciato a menarla in tutti i modi. Vuole la leggende che una delle giacche di Amadeus fosse creata da un motivo ricamato con la faccia di Stash replicata migliaia di volte.

I meme di John Travolta

In un Sanremo decisamente scarico di polemiche, John Travolta è stato alla fine quasi necessario. La sua apparizione dove balla svogliatamente il Ballo del Qua Qua è stata definita da Fiorello come una delle “gag più terrificanti della televisione italiana”. Travolta è stato già protagonista di meme con la clip di Pulp Fiction in cui lui si guarda spaesato attorno. Da “Confused Travolta” a “Qua Qua Travolta”.

I meme di Geolier

Anche Geolier ha regalato una buona base per meme. In una delle sue esibizioni è stato ripreso con un’aria discretamente sorpresa. Non sappiamo se fosse effettivamente stupito per qualcosa o se invece i social hanno dato qualche interpretazione di troppo.

FESTIVAL DI SANREMO | Il meme di Geolier al Festival di Sanremo