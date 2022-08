“Hai vinto un iPhone 13”: attenzione alla truffa nelle storie di Instagram “Congratulazioni! Hai vinto un iPhone 13”, recita il messaggio posto sopra l’immagine di una ragazza che tiene in mano uno scontrino e la confezione di un’iPhone 13.

A cura di Lorena Rao

Le truffe, più nello specifico i tentativi di phishing, non toccano più solo le email, ma anche i social network. In particolare Instagram: da tempo ormai l'app di Meta viene sfruttata da profili fake per abbindolare gli utenti e ottenere i loro dati personali, tra cui l'accesso ai loro account social. Di solito utilizzano tag nei post o scrivono via DM in privato per convincere le vittime di aver vinto un qualcosa, per esempio l'ultimo modello di iPhone. Per riscuoterlo basta cliccare sul link presente nel messaggio. Grave errore: così facendo si dà l'opportunità all'hacker di operare come meglio crede, tra furti di dati e perdita del proprio account.

Adesso questo tipo di truffa si è esteso alle storie, sfruttando la recente funzionalità di mettere i link diretti a contenuti esterni. Nell'ultima settimana sono diversi gli utenti che hanno affermato di essere stati menzionati in una storia da account non seguiti. "Congratulazioni! Hai vinto un iPhone 13", recita il messaggio posto sopra l'immagine di una ragazza che tiene in mano uno scontrino e la confezione di un'iPhone 13. Vi è poi un link su cui il profilo fake invita a cliccare per ottenere "il premio", cioè i propri dati personali.

Come accade per i tag ai post o ai messaggi in DM, anche qui non bisogna cliccare sul link suggerito. La cosa migliore da fare in questi casi è premere sui i tre puntini in alto a destra della schermata per segnalare la storia come spam e bloccare il profilo truffatore. Nel caso di click sul link, è opportuno cambiare il prima possibile la password d'accesso al proprio account. Il suggerimento sopra serve però a prevenire quest'ultimo passaggio. È inoltre valido in qualsiasi caso di link inviati da profili sospetti, facilmente riconoscibili su Instagram perché spesso hanno un numero di follower e account seguiti pari a zero.