Se hai ricevuto questo strano link nei DM di Instagram, non aprirlo Tale messaggio, che invita a visionare un lavoro svolto dal contatto in questione, contiene un link che, se aperto, rischia di rendere i propri dati d’accesso di Instagram reperibili sulla rete.

A cura di Lorena Rao

In questi giorni, diversi utenti su Instagram stanno ricevendo da parte dei propri contatti uno strano messaggio in inglese direttamente in DM. Ecco cosa recita di preciso: "This took me about a few hours to make. I really hope you like it. Look". Tale messaggio, che invita a visionare un lavoro svolto dal contatto in questione, contiene un link che, se aperto, rischia di rendere i propri dati d'accesso di Instagram reperibili sulla rete. Grazie ai post su Reddit, si è scoperto che dietro a questo messaggio vi è un bot. Lo scopo è quello di tentare l'utente ad aprire il link, il quale porta a una pagina simile alla schermata di accesso di Instagram. Se inseriti i propri dati, il bot è in grado di accedere al proprio account personale e inviare il messaggio sopramenzionato a tutti i contatti, in modo da tenere attiva la misteriosa catena. Il rischio principale è che, dopo aver effettuato l'accesso in app dal link, i propri dati vengono registrati su un sito web esterno, rendendoli facilmente reperibili da esterni.

Niente paura però; nel caso abbiate cliccato sul link del messaggio, si possono prendere alcune accortezze per riportare l'account a uno stato di sicurezza. Basta cambiare la password. È consigliabile invitare a fare lo stesso nel caso in cui, ad essere finito vittima del messaggio, sia un contatto. In generale, è bene ricordare di non aprire link, anche se contenuti in un messaggio inviato da un amico fidato. In queste situazioni è preferibile chiedere delucidazioni al mittente prima di fare qualsiasi operazione.

Intanto il social di Mark Zuckerberg cerca di evolversi guardando sempre più a TikTok. Con il 2022 sono arrivati nuovi tipi di feed che sembrano ricordare quelli visti nella nota app cinese. Entrando più nel dettaglio, Instagram adesso permette di alternare la visualizzazione classica condue tipi di feed incentrati esclusivamente sugli utenti preferiti o sugli account seguiti.