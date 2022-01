Questa cagnolina che fa yoga è diventata virale su TikTok Tra i post virali degli ultimi giorni, vi è questo TikTok con una cagnetta di media taglia intenta a fare yoga con l’aiuto del padrone. Nella clip in questione, la si può vedere impegnata in una perfetta verticale da stretching.

A cura di Lorena Rao

Gli animali, sia domestici che selvatici, hanno un grande seguito sui social. Tra i post virali degli ultimi giorni, vi è questo TikTok con una cagnetta di media taglia intenta a fare yoga con l'aiuto del padrone. Nella clip in questione, la si può vedere impegnata in una perfetta verticale da stretching, come i migliori insegnati di yoga insegnano. Il mantra, infatti, all'interno del TikTok è "stretch!", ossia "distendi i muscoli". Non a caso il titolo della clip è "How my dad stretches our dog", "come mio padre fa fare stretching al nostro cane". Vi è spazio pure per l'affetto: nelle fasi finali dell'acrobazia, la cagnetta protagonista riceve amorevoli pacche sulla pancia.

A pubblicare la popolare clip su TikTok è l'account Dendollas, che al momento conta oltre 23.000 follower. Diversi i numeri del post: quando è stato condiviso l'11 gennaio scorso, ha raggiunto 33 milioni di visualizzazioni e 4,6 milioni di like, che tre giorni dopo sono diventati 5,7 milioni. In seguito la clip è stata ripostata su Instagram da Pubity, nota pagina di meme, dove ha superato i 502.000 like, e da un account di TikTok chiamato Betch, ottenendo oltre 171.400 like.

Tornando all'account originario, la clip su TikTok ha collezionato diversi commenti, molti dei quali incentrati sulle doti della cagnolina: "È più agile di me sto morendo"; "Questo cane era al 100% una ginnasta nella sua vita precedente"; "Come sta su bene con le zampette in verticale" . Persino la ginnasta statunitense Laurie Hernandez, che ha gareggiato alle Olimpiadi di Rio del 2016, ha commentato con un sincero "Wow!". Ma non è tutto: anche l'account ufficiale di TikTok non ha resistito alla clip, scrivendo "…probabilmente dovrei iniziare a fare yoga".

Altri commenti invece sono rivolti al padrone/papà, il cui supporto è fondamentale per la riuscita della verticale. In questo caso però è evidente il rapporto di fiducia tra lui e la cagnetta. Ecco alcuni commenti a riguardo: "Un esempio di papà che non voleva un cane"; "Abbiamo bisogno di più video di papà e cani plz". Una clip di breve durata ma così spontanea e tenera che ha scaldato il cuore dei diversi utenti dei social, in primis su TikTok.