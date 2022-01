Instagram avrà tre feed diversi: ecco la novità in stile TikTok Sul social sarà possibile alternare la visualizzazione classica con due tipi di feed incentrati esclusivamente sugli utenti preferiti o sugli account seguiti.

I gestori di Instagram l'avevano promesso, e nelle prossime settimane sembra manterranno la promessa: all'interno dell'app stanno arrivando tre nuove modalità di visualizzazione dei contenuti nella schermata principale. La novità è stata annunciata dal numero uno della piattaforma, Adam Mosseri, ed è dedicata a tutti coloro che desiderano rimanere aggiornati con foto e video degli amici anziché con i contenuti proposti dall'algoritmo dell'app.

Da anni ormai i contenuti della pagina principale dell'app non rispecchiano fedelmente quanto pubblicato in ordine cronologico dalle persone seguite, ma sono un misto di ciò che l'algoritmo pensa possa piacere ai singoli utenti più altro materiale sponsorizzato o recuperato da altri account. A una parte degli iscritti questo cambiamento non è mai andato a genio, motivo per cui già dal 2020 gli sviluppatori dell'app lavorano sulla possibilità di impostare a piacimento il flusso dei contenuti proposti nella pagina iniziale. L'annuncio di Adam Mosseri descrive esattamente questo: tre diverse modalità di visualizzazione della schermata home di Instagram.

Come funzionano i tre feed di Instagram

La prima modalità è quella che rimarrà attivata per impostazione predefinita, e che ricalca esattamente il funzionamento attuale di Instagram: un misto tra i contenuti degli utenti seguiti e quelli che l'app pensa possano interessare. Nella seconda modalità sarà possibile visualizzare nella home dell'app il materiale pubblicato dagli utenti inseriti in una speciale lista di Preferiti. Nella terza modalità verranno proposti solo i contenuti degli utenti seguiti, nell'ordine cronologico di pubblicazione con i più recenti in alto.

L'ispirazione da TikTok

Messe così, le modifiche anticipate potrebbero influenzare l'utilizzo di Instagram riportando nelle mani degli utenti il controllo di ciò che vedono sulla piattaforma e ricordano quanto proposto anche su TikTok, dove il rullo infinito dei video nella modalità Per Te può essere scambiato con quello legato agli utenti seguiti. Per conoscere nel dettaglio il funzionamento occorrerà attendere che il sistema venga inaugurato ufficialmente: al momento infatti la novità è ancora in fase di test, e possono sfruttarla solamente pochi utenti.