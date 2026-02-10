Google Foto potrebbe eliminare le immagini importanti: cosa fare per non perderle

Un comportamento poco intuitivo dell'app Google Foto sta mettendo a rischio le foto di migliaia di utenti Android. Nelle ultime settimane, diverse segnalazioni sui social hanno raccontato di aver involontariamente cancellato le proprie immagini dal cloud senza la possibilità di mantenerne una copia. Un problema che, in mancanza di ulteriori copie salvate altrove, può voler dire la perdita definitiva di contenuti e ricordi preziosi.

A portare alla luce la vicenda è stato Android Authority, sito specializzato nel mondo Android, che ha raccontato l'esperienza di un utente in possesso di uno smartphone Pixel di ultima generazione. Al rientro da un viaggio, l'utente aveva deciso di mettere ordine tra le foto scattate e, dopo alcune difficoltà riscontrate con l'app File di Google, ha scelto di affidarsi a Google Foto. Utilizzando la funzione di condivisione, ha copiato le immagini nella cartella Download, ritrovandosi così con due copie identiche degli stessi scatti: una nella cartella della fotocamera e una nei download.

Sicuro di aver messo al sicuro una copia locale, l'utente ha quindi eliminato gli originali dalla galleria di Google Foto. È a questo punto che è però emerso il problema. Insieme alle immagini "originali" erano sparite anche tutte le copie presenti nella cartella Download.

Perché Google Foto cancella le immagini: l'equivoco su copia e originale

Google Foto non tratta le copie locali come file indipendenti, ma le considera duplicati collegati tra loro. Perciò, quando un'immagine viene eliminata dall'app, il sistema cerca automaticamente tutte le versioni presenti sul dispositivo e le cancella. Ad aumentare l'incertezza è il fatto che quando si sposta un'immagine nel cestino, l'app segnala che tutte le foto verranno rimosse dal dispositivo. Se però si sceglie l'opzione "Elimina dal dispositivo", questo avviso non compare e le immagini spariscono per sempre.

Questa criticità non riguarda solo i dispositivi Pixel. Google Foto è l'app predefinita per la gestione delle immagini su una vastissima gamma di smartphone Android e viene utilizzata anche da chi preferisce gestire manualmente i propri file, senza affidarsi completamente al backup automatico. Proprio questa combinazione di gestione manuale e app pensata per sincronizzare tutto, può trasformarsi in una trappola per i ricordi digitali.

Cosa fare per non perdere le foto

Dopo le segnalazioni, Google ha pubblicato un post sulla sua community per chiarire il funzionamento dell'app e le differenze tra le varie modalità di eliminazione. Con il backup attivo, cancellare una foto dall'app Google Foto significa eliminarla ovunque: dal cloud, dal telefono e da tutti i dispositivi sincronizzati, con passaggio nel cestino per 60 giorni. Se invece si elimina una foto dal web, la copia locale resta solo se il backup sullo smartphone è disattivato.

Quando il backup è disattivato, l'eliminazione riguarda esclusivamente il dispositivo, ma su Android 11 e versioni successive le immagini restano nel cestino per 30 giorni prima della cancellazione definitiva. Google consente inoltre di eseguire backup manuali di singole foto anche con il backup generale spento.

La regola per evitare brutte sorprese il consiglio rimane pertanto quello di non usare Google Foto per cancellare immagini che si vogliono conservare in copie locali e verificare sempre lo stato del backup prima di eliminare qualsiasi file. Per le immagini davvero importanti, Google suggerisce di fare sempre una copia di sicurezza esterna, su computer o hard disk, fuori dall'ecosistema dell'app.