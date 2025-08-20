Google lancia Pixel 10, ora il telefono ti spiega come fare le foto: prezzi e disponibilità in Italia

Google ha presentato la sua nuova gamma di smartphone. I nuovi modelli sono Google Pixel 10, Google Pixel 10 Pro e Google Pixel 10 Pro XL. I primi dispositivi saranno disponibili nei punti vendita già dal 28 agosto. I prezzi partono da 899 euro.

Un set che sembra un late show. Jimmy Fallon sul palco. Inizia la diretta. Google ha presentato tutta la sua nuova gamma di telefoni. Il protagonista, ovviamente, è la serie Google Pixel 10. Il telefono basato su sistema operativo Android prodotto direttamente da Google. È lo smartphone flagship di Google e in Italia lo vedremo in tre versioni: Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL. Niente da fare, almeno per ora, per la versione Fold. Neanche questa volta la versione pieghevole dello smartphone di Google arriverà sul mercato italiano. Insieme agli smartphone ono stati lanciati anche Pixel Buds 2a, Pixel Buds Pro 2 e Pixel Watch 4.

Le caratteristiche tecniche del nuovo Pixel 10 Pro

I modelli più avanzati della nuova famiglia Pixel sono il Pixel 10 Pro e il 10 Pro XL. La differenza, ovviamente, riguarda la dimensione dello schermo che da un modello all’altro passa da 6,3 pollici a 6,8 pollici. Il design è in linea con i modelli precedenti. Il comparto fotografico è racchiuso in una barra sul retro dello schermo.

Interessante lo zoom. Combinando zoom ottico e zoom digitale sui modelli Pro arriva fino a 100x. Andiamo nello specifico. Pixel Pro e Pixel Pro XL hanno tre camere: il sensore principale da 50 MP, un grandangolare da 48 MP e un tele da 48 MP con zoom ottico 5x. Le colorazioni disponibili per questa gamma sono quattro: nero ossidiana, grigio creta, grigio argento e verde giada.

Le nuove funzioni legate all’intelligenza artificiale

All’inizio della presentazione Rick Osterloh lo ha chiarito subito. Oasterloh è Senior Vice President of Devices & Services a Google introducendo l’evento ha spiegato che Gemini, l’intelligenza artificiale di Google, arriverà ovunque saremo. Compresa l’auto. Interessanti le funzioni legate all’intelligenza artificiale. Abbiamo visto nei video di presentazioni la nuova versione di Gemini Live, l’intelligenza artificiale di Google che comunica in diretta quando inquadriamo un soggetto. Google Pixel poi darà all’utente dei consigli per come scattare una foto quando apre la fotocamera. Suggerimenti tipo alza la camera, spostati a sinistra o aumenta lo zoom.

Prezzi e disponibilità in Italia di Google Pixel 10

Google Pixel 10 e Pixel 10 Pro sono disponibili da oggi in pre-order. Arriveranno nei punti di vendita fisici dal 28 agosto. I prezzi consigliati per il taglio di memoria più piccolo (128 GB) sono di 899 e 1.099 euro. Il Pixel 10 Pro XL invece parte da 1.299 euro per il taglio di memoria da 256 GB e sarà disponibile nei punti vendita dal 22 settembre. I pre-order partono già da oggi.

Il video dell’evento Made By Google