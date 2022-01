Email bloccate a capodanno: il “bug del 2022” ha mandato in tilt la posta Microsoft aziendale Il problema è stato risolto, ma chi ne è rimasto coinvolto è tornato con la mente allo spauracchio del bug del millennio di fine 1999.

A cura di Lorenzo Longhitano

Il 2022 si è aperto con un fastidioso bug per i dipendenti di parecchie aziende e per i tecnici informatici chiamati a risolverlo: un errore software nel sistema di email aziendali Microsoft Exchange ha causato il blocco nella consegna dei messaggi ai loro destinatari a partire dalla mezzanotte del primo dell'anno. Per la sua attinenza con la data del 1 gennaio 2022 lo scenario ha richiamato alla mente la vicenda del bug del millennio di fine 1999, ed effettivamente il problema — ora risolto — aveva a che fare proprio con l'inizio dell'anno.

Email bloccate

Le segnalazioni online hanno iniziato a circolare già pochi minuti dopo la mezzanotte, quando la maggior parte delle persone era ancora intenta nei festeggiamenti: esattamente all'inizio del 2022, i server di posta interni alle aziende e basati su Microsoft Exchange hanno smesso di distribuire la posta dei dipendenti. Il problema non si è esteso a chiunque utilizzi un'email fornita dalla casa di Redmond, ma solo ai dipendenti di aziende — solitamente di medie o grandi dimensioni — che ospitano internamente la propria infrastruttura dedicata alle email e utilizzano i prodotti Microsoft per gestirla. Chi tra queste persone era già al lavoro nelle prime ore dell'anno si è però trovato privato di un mezzo di comunicazione fondamentale — con nessun nuovo messaggio in arrivo ed email in partenza che non arrivavano a destinazione.

Un problema di date

Come ha chiarito successivamente la stessa Microsoft, il problema è nato proprio dalla peculiare data dell'1 gennaio 2022. Prima di ricevere o spedire un messaggio, Microsoft Exchange lo fa infatti passare da un sistema anti-malware che protegge mittenti e destinatari dai messaggi pericolosi, e che viene costantemente tenuto aggiornato. Il processo che verifica la versione di questo sistema sembra essere ciò che ha mandato in tilt le email di Exchange nelle prime ore dell'anno.

Da una parte infatti la data del 1 gennaio nel formato statunitense è registrata come 2022/01/01, e viene tradotta nel numero intero 2.201.010.001; dall'altra il sistema di verifica delle date utilizzato dal software prevedeva solo l'utilizzo di numeri interi definiti con 32 bit, ovvero fino a un massimo di 2.147.483.647. Quando il software doveva confrontarsi con la data in questione, ne nasceva un errore che ha portato al blocco delle operazioni su un numero imprecisato di server aziendali in tutto il mondo: non potendo verificare la sicurezza dei messaggi in transito, questi si sono accumulati in code interminabili senza finire nelle caselle dei destinatari.

Problema risolto

I tecnici della casa di Redmond hanno risolto il problema, ma le email non torneranno automaticamente a fluire nei sistemi coinvolti dal bug: per correggerlo servirà l'intervento dei tecnici addetti all'intervento sui singoli sistemi delle aziende, che possono utilizzare la guida approntata da Microsoft nelle scorse ore.