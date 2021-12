Auguri di buon anno: 20 immagini e gif divertenti da inviare su Whatsapp per Capodanno 2022 Per augurare un sereno 2022 ad amici e persone care, ecco una selezione delle migliori immagini da scaricare gratis e inviare su WhatsApp, Facebook e altri social.

Anche quest'anno uno dei modi migliori per augurare un buon anno nuovo è inviare ad amici, parenti e conoscenti lontani delle immagini festose e divertenti per condividere il momento del capodanno ovunque ci si trovi. La ricetta per augurare un buon 2022 e lasciarsi definitivamente alle spalle i 12 mesi appena trascorsi prevede fuochi d'artificio, bottiglie da stappare, festoni e conto alla rovescia, e nelle migliori immagini di buon capodanno questi elementi sono tutti inlcusi.

Qui sotto c'è una selezione delle immagini migliori per tutti i gusti. Per scaricarle basta toccarle con il dito per un secondo oppure cliccarci sopra con il tasto destro del mouse, e poi scegliere l'opzione per il salvataggio sul dispositivo. Per pubblicarle su WhatsApp, Facebook o su altri social e piattaforme di messaggistica basta arrivare alla composizione dei messaggi e poi scegliere il pulsante per gli allegati che generalmente è contrassegnato dall'icona di una graffetta o di una foto stilizzata; la finestra che si apre a questo punto permette di reperire il materiale salvato in precedenza per legarlo al messaggio che si sta per pubblicare o inviare.

Auguri di Buon 2022, le immagini più belle da scaricare gratis a Capodanno

Le immagini generiche di festeggiamenti e auguri sono quelle più richieste per augurare un buon anno nuovo. Il motivo è presto detto: le foto servono a catturare l'attenzione, ma non contengono il messaggio vero e proprio e vanno generalmente accompagnate a un augurio da scrivere personalmente, che si adatti all'occasione e al destinatario (o ai destinatari). Ecco le più belle da scaricare.

Buon Capodanno 2022, immagini divertenti per Whatsapp e Facebook

Quella delle immagini divertenti è un'altra categoria di contenuti particolarmente gettonata, ma si adatta a una cerchia di amici e parenti più ristretta, con la quale si ha maggiore confidenza. Meme e freddure di sicuro successo con qualcuno potrebbero infatti non sortire lo stesso effetto con qualcun altro: meglio dunque scegliere accuratamente i destinatari di queste immagini.

Buongiorno e buon anno nuovo, le migliori gif animate

Mai come a capodanno le gif animate risultano la soluzione migliore per augurare buon anno; in questa particolare tipologia di immagine infatti i fuochi d'artificio esplodono, i calici si alzano e in generale lo spirito dei festeggiamenti passa più facilmente. Su WhatsApp queste immagini non si possono però importare dall'esterno; per trovarne altre all'interno dell'app di messaggistica l'unica strada è aprire il pannello delle emoji, passare alla visualizzazione delle gif con il pulsante apposito e poi scrivere "buon anno" o "buon 2022" nella casella di ricerca corrispondente.

Immagini sacre e religiose per gli auguri di buon anno

Per augurare un buon anno senza scordare le ricorrenze religiose che scandiscono questo periodo di festa è possibile inviare immagini e gif che rimandino alla natività: dagli angeli al presepe, passando per i re Magi che seguono la stella cometa in previsione dell'epifania del 6 gennaio.