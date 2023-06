Da adesso su Instagram non potrai più inondare di messaggi il tuo cantate preferito L’azienda ha lanciato nuovi strumenti per la privacy e la sicurezza, tra questi Non disturbare, Prenditi una pausa e Supervisione per i genitori. Non solo, ha anche impostato un blocco per impedire di scrivere in DM ai contatti che non ti seguono.

A cura di Elisabetta Rosso

I social sono l'habitat della GenZ, un terreno di prova dove sperimentare, mostrarsi, conoscersi, crescere. Sono però anche un luogo di rischio, una vetrina di challenge pericolose, sui social viene alimentato il cyberbullisimo, le truffe, il ricircolo di immagini pedopornografiche. Un’indagine dell’eSafety Commission australiana ha mostrato che il 50% del materiale presente negli hub dei pedofili online proviene proprio dai social. Per questo è necessario alzare dei paletti. "Oggi annunciamo nuovi strumenti per supportare gli adolescenti e le loro famiglie nel gestire al meglio il tempo che i giovani trascorrono sulle nostre app. Stiamo inoltre introducendo nuovi strumenti per limitare le interazioni indesiderate sui DM di Instagram e su Messenger", ha spiegato l'azienda in una nota.

Tra le novità c'è la modalità Non Disturbare, Prenditi una pausa, per verificare e limitare il tempo trascorso sui social, e gli strumenti di Supervisione per i genitori per monitorare gli account sospetti che cercano di mettersi in contatto con gli adolescenti. Non solo, "prima di poter inviare un messaggio a qualcuno che non ti segue, sarà necessario inviare una richiesta per ottenere il permesso a connettersi." aggiunge Meta. "Gli aggiornamenti di oggi sono stati pensati per aiutare gli adolescenti a controllare le loro esperienze online e per aiutare i genitori a sentirsi in possesso di tutti gli strumenti per supportare i loro ragazzi", si legge nella nota.

Lo stop ai messaggi indesiderati

"Vogliamo proteggere le persone da interazioni indesiderate nei DM su Instagram, in particolare i più giovani. Già ora mostriamo agli adolescenti degli avvisi di sicurezza quando degli adulti, che hanno mostrato un comportamento potenzialmente sospetto, inviano loro messaggi. Inoltre, non permettiamo alle persone di età superiore ai 19 anni di inviare messaggi privati agli adolescenti che non li seguono." La novità però sono i nuovi blocchi per impedire alle persone di inviare messaggi a chi non li segue. Per scrivere in DM infatti sarà necessario inviare una richiesta per ottenere il permesso di connettersi. Si potrà inviare solo una richiesta fino a quando l'utente non accetterà l'invito, e si potranno inviare solo messaggi di testo. "Grazie a queste novità, le persone non riceveranno foto, video o altri contenuti indesiderati da persone che non seguono", aggiunge Meta.

META | La nuova funzionalità per i messaggi privati

Prenditi una pausa

Per impostare limiti giornalieri e verificare il tempo trascorso su Instagram o fare pause regolari Meta propone Prenditi una pausa. Dopo aver trascorso 20 minuti sull'app, Facebook o Instagram invierà con un messaggio a disconnettersi per rimanere nei limiti giornalieri. "Stiamo valutando anche un nuovo sistema di notifiche su Instagram che suggerirà agli adolescenti di chiudere l'app se stanno guardando dei Reel di notte", ha spiegato l'azienda.

La modalità Non Disturbare

La modalità Non disturbare è tra le precauzioni base da adottare per sancire quando è il tempo di usare i social e quando no. Spesso infatti le piattaforme rappresentano una distrazione che incide sulla produttività scolastica (e non solo) dei più giovani. Attivando la funzionalità (Meta ha spiegato che a breve sarà disponibile in Italia), verranno disattivate le notifiche per non avere distrazioni in più chiunque proverà a contattare l'utente riceverà in DM un messaggio automatico. Come spiega l'azienda: "Gli adolescenti possono usare la modalità Non disturbare per concentrarsi durante lo studio, le ore di scuola o la sera prima di andare a letto".

META | La nuova funzionalità Non Disturbare

Supervisione Genitori

La comunicazione aperta è sempre la soluzione migliore, per vivere insieme l'esperienza sui social è possibile utilizzare gli strumenti di supervisione che Meta mette a disposizione. "Vogliamo che genitori, educatori e adolescenti abbiano la possibilità di vivere insieme l’esperienza sui social. Ecco perché abbiamo aggiunto nuovi strumenti alla Supervisione dei Genitori su Instagram per dare loro maggiore visibilità sulle esperienze che i figli fanno sull’app e incoraggiare un dialogo in famiglia."

L'aggiornamento include un avviso indirizzato agli adolescenti dopo che hanno bloccato qualcuno, che li incoraggia a consentire ai genitori di supervisionare il loro account Instagram per sostenerli. "Con questo avviso, andiamo incontro agli adolescenti in momenti specifici per ricordare loro come possano trarre beneficio dalla guida dei genitori quando si tratta delle loro interazioni online." I genitori o i tutori possono poi attivare aggiornamenti sugli account seguiti, su quelli invece che seguono i ragazzi e visualizzare le impostazioni dell’account per ricevere una notifica nel caso venissero modificate.