Da adesso la voce di Luke Skywalker avviserà gli ucraini degli attacchi aerei russi Mark Hamill ha prestato la sua voce all’app Air Alert che invia notifiche nelle zone di guerra: serve per lanciare allarmi sui missili, sulle radiazioni chimiche e sui bombardamenti.

Avere in guerra Luke Skywalker al proprio fianco non può che portare bene (la saga di Star Wars insegna). Per questo l’app Air Alert ha deciso di usare la voce del Jedi più famoso dell'universo per avvisare gli ucraini degli attacchi russi.

L’attore che ha interpretato Skywalker, Mark Hamill, ha prestato la voce per lanciare cinque tipi di allarmi “attacco missilistico, bombardamento di artiglieria, combattimenti di strada, radiazioni e minaccia chimica". Ma non solo: ha aggiunto anche alcune delle sue citazioni iconiche. Passato il pericolo, quindi, non sarà strano per gli ucraini sentire un “Che la forza sia con te”.

Come funziona l'app?

L’app Air Alert è stata sviluppata da Ajax Systems, un’azienda di Kiev che realizza sistemi e prodotti di sicurezza professionale e casalinga, con il supporto del ministero delle Trasformazioni digitali dell'Ucraina. L'app ha oltre 11 milioni di download ed è diventata uno strumento utile e affidabile per informare gli ucraini di un pericolo imminente, lanciando notifiche che avvisano di ogni modalità di attacco russo.

Ha anche stretto una collaborazione con United24, un'iniziativa globale di raccolta fondi a sostegno dell'Ucraina, lanciata il 5 maggio 2022, di cui l'attore americano Mark Hamill è ambasciatore. Durante i sei mesi di lavoro, UNITED24 ha raccolto più di 217 milioni di dollari da cittadini di 110 Paesi. Tra gli altri sponsor ci sono anche l'ex calciatore Andriy Shevchenko, la band Imagine Dragons, la cantante e attrice Barbra Streisand, l'astronauta Scott Kelly e lo storico Timothy Snyder.

Air Alert entra in guerra

"Per noi non si tratta solo di un aggiornamento dell'app, ma di un modo per fare la nostra parte sul fronte dell'informazione. Speriamo che la versione inglese dell'app ci aiuti a richiamare l'attenzione degli stranieri sulla guerra in Ucraina e a motivare tutti a sostenere i nostri difensori", ha dichiarato Valentine Hrytsenko, Ceo di Ajax Systems.

La versione inglese di Air Alert con la voce di Mark Hamill è già disponibile su iOS, Android e Huawei. Gli utenti possono modificare la lingua di notifica nelle loro impostazioni. La lingua predefinita sarà l’inglese se l'interfaccia del telefono non è ucraina.

La voce di Mark Hamill per il popolo ucraino

L’app è diventata anche un risorsa per sostenere gli ucraini in guerra. “Le notifiche push dell'applicazione includeranno ora una chiamata per supportare le forze armate dell'Ucraina. Tutte le donazioni effettuate tramite Air Alert andranno all'acquisto di droni per l'esercito ucraino tramite UNITED24. Ringraziamo Mark Hamill per il suo costante supporto all'Ucraina e all'Ajax System per la partnership".

Come spiega Air Alert, Mark Hamill, sin da subito ha sostenuto le raccolte fondi per l’Ucraina: “Solo pochi giorni fa Hamill ha annunciato la raccolta fondi per dieci droni danesi Heidrun a sostegno dei difensori ucraini. Siamo sicuri che molti ucraini cambieranno la lingua dell'app almeno una volta per sentire: Attenzione, l'allerta per i combattimenti di strada è terminata. Che la forza sia con te".