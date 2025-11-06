Cos’è il nuovo canale TikTok appena aperto da Giorgia Meloni: la notifica

Giorgia Meloni è stata la seconda leader di partito ad aprire un profilo TikTok in Italia. Il primo contenuto risale al 2019, il social era arrivato da poco e prima di lei solo Matteo Salvini si era addentrato in questo terreno.

Ora la premier ha deciso di aggiungere un nuovo tassello alla sua comunicazione. Con una notifica inviata sul suo canale Instagram ha aperto un nuovo canale TikTok. Ufficialmente un Bulletin Board, qualcosa che possiamo tradurre come "Bacheca".

Come funziona un Bulletin Board su TikTok

I Bulletin Board sono stati introdotti solo negli ultimi mesi su TikTok. Sono dedicati ai creator e servono per mandare aggiornamenti diretti ai follower. Tecnicamente sono dei canali broadcast: gli amministratori scrivono e gli utenti possono rispondere con delle reaction.

Il primo messaggio sul canale di Giorgia Meloni è giusto un saluto: un breve testo molto istituzionale dove si informano gli utenti che è attivo anche questo canale. Vi riportiamo il testo qui sotto.

Ciao a tutti, da oggi è attivo questo nuovo canale dedicato agli aggiornamenti sul mio lavoro e sulle attività del Governo. Benvenuti!

Perché Meloni ha aperto un canale TikTok

TikTok come social ha un problema con la fidelizzazione degli utenti ai creator. Si può raggiungere un pubblico ampio ma poi per ritrovare un creator ci si affida all’algoritmo.

Da tempo la piattaforma sta lavorando per aumentare la fidelizzazione. Con buona probabilità il nuovo canale di Meloni è un investimento su quel pubblico, tendenzialmente più giovane, che usa TikTok ma non è iscritto a Instagram.