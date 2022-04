Con questo trucco puoi leggere i tuoi vecchi commenti su Instagram Il fenomeno è diventato un trend grazie all’operato di molti tiktoker, impegnati a pubblicare reazioni di vergogna o ilarità nel rileggere i loro vecchi pensieri su Instagram.

A cura di Lorena Rao

Una delle ultime tendenze su TikTok riguarda Instagram. In questi giorni, gli utenti hanno trovato un modo per risalire ai loro vecchi commenti postati sul noto social network di Meta, oltre ai mi piace e alle risposte alle storie. Il fenomeno è diventato un trend grazie all'operato di molti tiktoker, impegnati a pubblicare reazioni di vergogna o ilarità nel rileggere i loro vecchi pensieri su Instagram. Di seguito trovate una pratica guida per partecipare a questo particolare tuffo nel passato via social.

Come leggere i tuoi vecchi commenti su Instagram

Una volta aperta l'app di Instagram, bisogna accedere al proprio profilo. Dopo di che è necessario toccare le tre lineette orizzontali in alto a destra. Selezionate quindi l'opzione "Le tue attività", caratterizzata da un'icona a forma di orologio sulla sinistra. Vi ritroverete una serie di possibilità, ma quella che interessa in questa sede è la voce "Interazioni", che aprirà una schermata dedicata a "Commenti", "Mi piace" e "Risposte alle storie". Selezionate l'elemento che preferite, poi filtrate il periodo interessato tramite l'opzione "Ordine e Filtra". Da qui comincia il viaggio nel passato, l'incontro con la propria versione social ma più giovane. L'effetto sorpresa è garantito.

Non è chiaro da quanto tempo è possibile fare un'azione del genere. Intanto Instagram, più che al passato guarda al futuro. In questi mesi il noto social di Meta ha accolto una serie di cambiamenti. Dal feed suddiviso in tre categorie (tradizionale, "Preferiti" e "Seguiti") agli abbonamenti in fase di test con alcune personalità sportive negli Stati Uniti. In più la possibilità del "Mi piace" diretto nelle storie e un nuovo sistema di tag. In futuro è probabile arriverà pure una formula di messaggistica comunitaria. Lo ha detto lo stesso Mark Zuckerberg ieri, in occasione dell'annuncio di Community su WhatsApp, altra app dell'ecosistema Meta. In breve, sono in corso una serie di cambiamenti e migliorie che hanno come obiettivo un corposo rebranding.