Come funziona il nuovo sistema di tag di Instagram Instagram sta rilasciando un nuovo sistema per taggare altri utenti nei post indicando il loro ruolo nella creazione di quel determinato contenuto. Ecco come funziona.

A cura di Marco Paretti

Instagram sta introducendo un nuovo sistema di menzioni che finalmente consentirà di categorizzare le persone presenti in un video o in una foto, una funzione utile soprattutto nel caso di produzioni a più mani. In breve, questa nuova funzione consentirà di mostrare i vari ruoli dei collaboratori direttamente sotto al tag: fotografi, make up artist, artisti, grafici, etc potranno essere indicati con il loro ruolo direttamente nella scheda del tag, dove apparirà nome, nickname e ruolo. Una novità che sottolinea quanto sempre più spesso per un singolo post ci sia dietro il lavoro di più persone.

"Per molti creatori neri o sottorappresentati, i crediti sono un elemento importante per iniziare a costruire una carriera sostenibile come creator" ha spiegato Instagram in una nota. "Combattendo l'appropriazione culturale e assicurandosi che il mondo conosca chi sta diffondendo la cultura". La novità della piattaforma punta quindi a mettere sotto ai riflettori anche quei creator che spesso non vengono valorizzati all'interno del lavoro di un influencer, come appunto make up artist o fotografi.

Il rinnovato sistema di tag va quindi a sostituire il metodo "fai da te" che fino ad oggi veniva utilizzato da qualcuno su Instagram, dove spesso si indicano i ruoli con tag all'interno del testo che accompagna il post oppure si taggano direttamente sulla fotografia. Due metodi molto grezzi che, soprattutto nel secondo caso, non specificano correttamente il lavoro di ogni singolo utente. Per poter utilizzare questo nuovo sistema basta caricare un'immagine o un video e, nella schermata finale, selezionare la voce per taggare altri utenti selezionando "mostra categoria del profilo". La funzione è attualmente in fase di rilascio quindi potreste non vederla subito: in questo caso vi basterà pazientare ancora un po' per vederla apparire tra le opzioni.